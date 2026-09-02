Елітна квартира на тещу. Суд стягне понад 4,3 млн грн у справі ексміністра Коваля

Також суд конфіскував квартиру та автомобіль ексдепутата Миколаївщини Петра Кугляра на 5,4 млн грн

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та визнав необґрунтованим активом частину квартири, оформленої на тещу колишнього міністра аграрної політики та продовольства України Віталія Коваля. Понад 4,3 млн грн мають стягнути в дохід держави. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національне агентство з питань запобігання корупції.

Йдеться про 53,15% квартири площею понад 170 кв. м, розташованої в одному з елітних житлових комплексів Києва. Суд визнав цю частину житла необґрунтованим активом та постановив стягнути її вартість у дохід держави.

Під час моніторингу способу життя Коваля НАЗК встановило, що у 2021 році його теща придбала квартиру за 8,1 млн грн. Із 2023 року ексміністр зазначав це житло у своїх деклараціях як місце проживання сім'ї, а також як об'єкт оренди його дружини.

Водночас, за даними НАЗК, зібрані докази свідчили, що Коваль та члени його родини фактично користувалися квартирою значно раніше, ніж це було зазначено в деклараціях.

Аналіз доходів і видатків тещі ексміністра засвідчив, що вона не могла повністю оплатити придбання квартири за рахунок законних доходів. Зокрема, версію про отримання нею позики на майже 5,5 млн грн спростували зібрані докази.

Позов ґрунтувався на матеріалах НАЗК і Національного антикорупційного бюро, доказах, самостійно отриманих САП, а також інформації журналістів «Слідство.Інфо».

За рішенням ВАКС понад 4,3 млн грн підлягають стягненню в дохід держави. Рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів із дня складення його повного тексту.

Майно ексдепутата Миколаївщини

Ще одне рішення про цивільну конфіскацію стосується колишнього депутата Горохівської сільської ради Баштанського району Миколаївської області Петра Кугляра.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду постановила стягнути в дохід держави його необґрунтовані активи загальною вартістю 5,4 млн грн. Йдеться про автомобіль Renault Duster 2024 року випуску вартістю понад 1 млн грн та квартиру у Стрию Львівської області вартістю понад 4,4 млн грн, яка була оформлена на дружину Кугляра.

Під час моніторингу способу життя НАЗК встановило невідповідність між вартістю придбаного майна та законними доходами колишнього депутата і членів його сім'ї.

Апеляційна палата ВАКС залишила майно під арештом для забезпечення його стягнення в дохід держави. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення.

Нагадаємо, за результатами повних перевірок декларацій за сім місяців 2026 року НАЗК виявило ознаки порушень на понад 2,2 млрд грн. Агентство завершило 734 повні перевірки декларацій, порушення виявили у 428 із них.

Нагадаємо, 21 серпня Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи народної депутатки Людмили Марченко на понад 8,2 млн грн та постановив стягнути їх у дохід держави. Йдеться про п'ять квартир, майнові права на ще одну квартиру та автомобіль Toyota Land Cruiser. Майно було зареєстроване на батька депутатки та співмешканку її брата.