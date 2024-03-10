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Слова про «білий прапор». Всеукраїнська рада церков зробила заяву

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Слова про «білий прапор». Всеукраїнська рада церков зробила заяву
Члени ради церков зробили заяву після слів про «білий прапор»
фото: Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій

Всеукраїнська рада церков переконана, що ніхто і ніколи не примусить Україну капітулювати

Після слів про «білий прапор» і перемовини з Росією Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій зробила заяву, зазначивши, що ніхто і ніколи не примусить Україну капітулювати.

У заяві зазначається, що Україна стоїть за правду, за право бути самою собою, і якби вона капітулювала, то Європа, а можливо й увесь світ, відразу відчули би це.

«Відчули би і здригнулися. Бо – це повторення злочинів Бучі й Ірпеня, це подальші руйнування міст і сіл, причому майже напевно – не лише українських, це діти, які назавжди залишилися дітьми, це ще десятки й сотні закатованих священників, які проповідують Божі заповіді, а не «Русскій мір», це торжество зла на цілій планеті», – йдеться в заяві.

Члени Всеукраїнської Ради Церков зазначають, що здатися на милість ворога – це не про мир, а про «перемогу рабства над свободою, мороку над світлом, про зверхність права сильного над силою права». 

«Капітулювати перед злом рівнозначно крахові загальнолюдського задуму про справедливість, зрадою фундаментальних настанов, заповіданих нам у великих духовних традиціях. Тому ми благословляємо і благословлятимемо наших вірних на захист своєї країни, молитимемося за Перемогу над ворогом і справедливий мир, простягатимемо руку всім людям доброї волі, які підтримують Україну в цей вирішальний час», – додали в заяві члени ради.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск зазначив, що сильнішим у російсько-українській війні буде той, «хто матиме мужність підняти білий прапор». Понтифік закликав до переговорів. Він зазначив: «коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре», то «потрібно мати мужність домовлятися».

Згодом Директор пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив, що Папа Франциск закликає до припинення вогню та відновлення переговорів, а не капітуляції України. 

Як повідомлялося, глава Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) Блаженніший Святослав у Нью-Йорку після слів про «білий прапор» перемовини з Росією заявив, що в Україні нікому на гадку не спадає здатися.

До слова, посол України при Святому Престолі Андрій Юраш зустрінеться з Папою Римським Франциском, щоб обговорити нещодавню заяву понтифіка про російську війну в Україні.

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Теги: Папа Римський церква

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