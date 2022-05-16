Смерть Кравчука: названо час і місце прощання з першим президентом незалежної України
Тіло Кравчука доставлять з Мюнхена до Києва
Церемонія прощання з першим президентом незалежної України Леонідом Кравчуком відбудеться у вівторок 17 травня. Про це повідомляється на сайті президента України.
Церемонія відбудеться в Українському домі за адресою вул. Хрещатик, 2.
Зазначається, що представники ЗМІ можуть отримати акредитацію за посиланням.
Як відомо, 10 травня у віці 88 років помер перший президент незалежної України Леонід Кравчук. Він очолював країну у 1991-1994 роках.
Раніше повідомлялось, що Леонід Кравчук буде похований у вівторок, 17 травня. Через війну доправити тіло першого президента з Мюнхена до України літаком неможливо. Тому родина змушена організовувати транспортування наземним транспортом, у тому числі залізницею.
За даними джерел «Главкома», перший президент перебував останні місяці свого життя у німецькій клініці під апаратами штучного забезпечення життєдіяльності.
Як стало відомо, в Україні з’явиться премія імені Кравчука.