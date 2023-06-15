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В Іспанії журналісти знайшли нерухомість відомих російських пропагандистів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В Іспанії журналісти знайшли нерухомість відомих російських пропагандистів
У родичів Лаврова знайшли нерухомість в Іспанії
фото з відкритих джерел

Журналісти також знайшли об'єкти нерухомості російського режисера та пропагандиста Микити Михалкова

У Іспанії знайшли нерухомість родичів міністра іноземних справ РФ Сергія Лаврова. Йдеться про дві квартири в Каталонії, записані на батьків Олександра Винокурова, підприємця та зятя очільника російського МЗС. Про це повідомляє УП з посиланням на власні джерела.

Винокуров брав участь у зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Винокуров перебуває під санкціями ЄС, але його батьки та дружина – ні, тому можуть відвідувати цю нерухомість.

Журналісти також знайшли об'єкти нерухомості російського режисера та пропагандиста Микити Михалкова та його родичів. Зокрема, родині Михалкова належить вілла в елітному котеджному містечку у провінції Андалусія. Також донька пропагандиста має три квартири в іспанському місті Аліканте.

На самого Михалкова записана частина нерухомості на території елітного комплексу з п'ятизірковим готелем та клінікою в містечку Л'Алфас-дел-Пі.

Зазначається, що в грудні 2022 року Михалков потрапив під санкції Євросоюзу: наразі він не може продавати або переписувати на інших власників нерухомість, якою володіє в ЄС.

Нагадаємо, Росія стала однією із лідерів у світі з відтоку мільйонерів з країни. Так, у 2022 році через санкції кількість заможних емігрантів виявилася майже вдвічі меншою, ніж прогнозувалося.

До слова, компанія Revolut, що надає банківські послуги онлайн, запровадить обмеження рахунків для низки клієнтів з Росії та Білорусії, дотримуючись вимог фінансових регуляторів Євросоюзу.

Тепер громадяни з Росії та Білорусії, які хочуть використовувати послуги Revolut в Євросоюзі, мають надати візові документи, які дозволяють їм перебувати в країнах ЄС понад 180 днів і діють протягом більш ніж трьох тижнів на час перевірки. Зазначимо, що зареєстрований у Литві банк Revolut є одним з ключових банків для росіян, які виїжджають до Європи, щоб уникнути мобілізації.

Теги: санкції нерухомість Сергій Лавров Іспанія росіяни

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