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Повітряні сили повідомили, чим окупанти атакували Україну вночі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Повітряні сили повідомили, чим окупанти атакували Україну вночі
Основним напрямком удару стала Дніпропетровщина
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Уночі ворог атакував Україну майже трьома десятками ракет

У ніч на 26 липня противник атакував Україну 235-ма засобами повітряного нападу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Чим ворог бив по українських містах:

  • 208 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ та Гвардійське.
  • 12 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (із Воронезької, Курської, Ростовської областей, а також Єйська та Криму);
  • вісьмома крилатими ракетами Іскандер-К (із Єйська, Воронезької, Ростовської області);
  • сімома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 (із повітряного простору Білгородської області та окупованих територій Запорізької області).

Основний напрямок удару – Дніпропетровщина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 200 засобів повітряного нападу противника:

  • 183 ударних БпЛА;
  • 17 ракет різних типів.

Зафіксовано влучання 10 ракет і 25 ударних БпЛА у девʼятьох локаціях, а також падіння уламків – на вісьмох локаціях.

Повітряні сили повідомили, чим окупанти атакували Україну вночі фото 1

Нагадаємо, російські війська завдали комбінованого удару по Україні: ракети, зокрема балістика, дрони. Били по лінії Сумщина – Харківщина – Дніпровщина.

Як відомо, цієї ночі Харків пережив комбінований удар. Російські терористи били по місту керованими авіабомбами, балістичними ракетами та «шахедами».

Унаслідок атаки у Дніпрі загинув чоловік, ще одна жінка постраждала. Понівечена багатоповерхівка, пошкоджені промислові підприємства. Через ворожий удар зайнялась пожежа у торговельному центрі. Раніше вже стало відомо, що під ударом опинився торгівельний центр «Епіцентр». Наразі займання вже загасили, але мер міста Андрій Білоус заявив, що вогонь повністю знищив ТЦ.

До слова, ворог скерував на Запоріжжя дев'ять ударних дронів. Виникло декілька пожеж.

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Теги: обстріл Повітряні сили ЗСУ

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