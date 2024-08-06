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Суд дозволив відновити видобуток газу на Сахалінському родовищі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Суд дозволив відновити видобуток газу на Сахалінському родовищі
Як повідомлялося, найперспективніше в Україні Сахалінське родовище газу опинилося в підвішеному стані
фото: Facebook/«Укрнафтобуріння»

У 2023 році видобуток газу було припинено через рішення суду

Шостий апеляційний адміністративний суд дозволив компанії «Укрнафтобуріння», яка була відчужена в Ігоря Коломойського, відновити видобуток на Сахалінському родовищі. Про це Forbes повідомив співрозмовник в «Укрнафті» дотичний до судового розгляду.

«Суд виграли, видобуток відновлять», – розповів він.

Нагадаємо, 1 грудня 2023 року видобуток був зупинений за рішенням суду. Як повідомлялося, через анулювання спецдозволу заарештованої компанії «Укрнафтобуріння» на користування надрами Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища і зупинки видобутку на ньому держава втрачає майже 50 млн кубометрів газу на місяць.

Зазначимо, найперспективніше в Україні Сахалінське родовище газу опинилося в підвішеному стані. 30 листопада суд анулював ліцензію на його розробку, яка належала компанії «Укрнафтобуріння» Ігоря Коломойського.

Зокрема, компанія «Укрнафта» пробурила нову нафтову свердловину на заході України із початковим дебетом 25-30 тонн на добу. Раніше повідомлялося, що компанія «Укрнафта» планує проаналізувати ліквідовані свердловини, на деяких з них можуть відновити видобуток. Нині в Укрнафти є 4,3 тис. ліквідованих свердловин – частина з геологічних причин, а більшість із технічних – аварії, обриви інструменту, труб, зминання колон.

До слова, «Укргазвидобування» встановило трирічний рекорд із видобутку газу. Завдяки введенню в експлуатацію з початку року 54 нових газових свердловин та збільшенню кількості сервісних операцій у серпні середньодобовий показник видобутку газу сягнув найвищого показника з червня 2020 року.

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Теги: газ Укрнафта родовище Ігор Коломойський

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