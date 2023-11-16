У Данії суд виправдав чоловіка, який без дозволу ділився спермою з жінками

Апеляційний суд Данії вирішив, що з погляду закону дії чоловіка не є порушенням

У листопаді минулого року чоловіка визнали винним у тому, що він передав свою сперму жінкам щонайменше п'ять разів

У Данії суд виправдав чоловіка, якого судили за те, що він дав свою сперму у шприці п'ятьом жінкам для зачаття. Про це йдеться в рішенні суду.

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У листопаді минулого року суд Хернінга оштрафував 55-річного датчанина на 25 тис. крон (приблизно 100 тис. грн) – чоловіка визнали винним у тому, що він передав свою сперму жінкам щонайменше п'ять разів, при цьому не отримавши дозвіл від Управління з безпеки пацієнтів. Тоді інстанція вважала, що такий спосіб донорства порушив «закон про тканини».

Чоловік подав апеляцію до західного Верховного суду і 16 листопада з'явилося рішення про його виправдання – з погляду закону дії чоловіка не є порушенням.

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«Передача здійснювалася відповідачем, який еякулював у жіночому туалеті, а потім передавав сперму у шприці. У двох випадках обвинувачений еякулював у загальнодоступному туалеті і відразу після цього передавав сперму, що, на думку обвинуваченого, було обумовлено конкретними обставинами і мало виняток», – йдеться у висновку суду.

Верховний суд виходив із того, що чоловік у всіх випадках встановлював особисті стосунки з жінками та не просив винагороди. У самому процесі брали участь лише він, жінки і, можливо, їхні партнери.

«Згідно з роз'ясненням лікаря відділення, ризики для здоров'я від дій підсудного не відрізняються від ризиків, які б існували, якби обвинувачений вступав у статевий зв'язок з жінками», – зазначено у рішенні суду.

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