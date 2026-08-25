«Вони за це заплатять»: Мерц вперше прокоментував атаку в аеропорту Лейпцига

Канцлер Фрідріх Мерц запевнив у подальшій підтримці України та пообіцяв жорстку відповідь на гібридні загрози

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц уперше публічно прокоментував спробу теракту із застосуванням безпілотників у міжнародному аеропорту Лейпциг-Галле. Виступаючи перед засіданням кабінету міністрів, очільник уряду наголосив, що країна все частіше стає мішенню гібридних атак, які несуть ризик значних матеріальних збитків і загрожують життю людей, повідомляє «Главком» з посиланням на Die Welt.

Мерц висловив свою прихильність політичним принципам: Німеччина має залишатися безпечною країною, зміцнювати свою обороноздатність та стримувати потенційних агресорів. За словами канцлера, автори гібридних атак мають понести відповідальність.

«Вони за це заплатять», – заявив він.

Конкретних можливих контрзаходів він не назвав.

Водночас він підтвердив непохитність позиції Берліна щодо довгострокової підтримки України.

Як повідомляв «Главком», розслідування інциденту виявило нові деталі. За даними німецьких правоохоронців, неподалік від летовища в районі Кабельскеталь було знайдено вже третій безпілотник. Під час подальшого огляду території слідчі виявили близько 50 грамів високоефективної військової вибухівки гексоген.

Це змусило правоохоронні органи остаточно відкинути версію про поодиноку акцію та розглядати подію як спланований серйозний напад на критичну транспортну та логістичну інфраструктуру країни.

Нагадаємо, 5 серпня в аеропорту Лейпцига біля українського Ан-124 «Руслан» виявили підозрілий предмет. Пізніше з'ясувалося, що це був дрон. Через інцидент роботу летовища тимчасово призупинили.

Згодом стало відомо, що безпілотник атакував найбільш вразливу частину крила українського Ан-124. Німецькі медіа також повідомляли, що літак нібито перевозив боєприпаси. Авіакомпанія «Антонов» одразу спростувала цю інформацію.

Під час подальшого розслідування слідчі знайшли перші докази можливого російського сліду. Тепер, за даними Spiegel, після аналізу всіх деталей справи саме причетність Росії стала головною версією німецьких служб безпеки.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт допустив «сценарій гібридної атаки». Фактично йдеться про можливість таємної операції, організованої іншою державою. При цьому глава МВС також утримався від прямого звинувачення Росії.