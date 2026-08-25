США попросили Україну призупинити удари по Росії – Axios

Вашингтон звернувся до Києва напередодні візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви

США попросили Україну тимчасово призупинити удари по території Росії на час перебування в Москві високопоставленої американської делегації. Про це пише Axios із посиланням на джерело, обізнане із ситуацією, повідомляє «Главком».

За даними видання, напередодні поїздки директора Центрального розвідувального управління США Джона Реткліффа Вашингтон повідомив Києву, що до Москви прямує американська делегація. Україну попросили не завдавати ударів до моменту, коли делегація залишить Росію.

Реткліфф у вівторок, 25 серпня, прибув до Москви для переговорів із російськими посадовцями. Напередодні він вилетів із Вашингтона на американському урядовому літаку та прибув до Латвії, а звідти вирушив до російської столиці на військово-транспортному літаку C-17 ВПС США.

Axios зазначає, що це перший візит Реткліффа до Москви після його призначення на посаду директора ЦРУ. Водночас він став найвищим за рівнем візитом представника адміністрації Дональда Трампа до Росії з січня. Про що саме Реткліфф має говорити з російською стороною, наразі не повідомляється. Так само невідомо, чи передбачена його особиста зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. ЦРУ не надало Axios коментаря щодо поїздки.

Візит глави американської розвідки відбувається на тлі спроб Вашингтона просунути переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України. Прохання до Києва тимчасово утриматися від ударів, за даними Axios, було пов'язане саме з безпекою та проведенням американських контактів у Москві.

При цьому Axios не уточнює, чи йшлося про заборону всіх українських ударів по території РФ, чи лише про окремі атаки. Також видання не повідомляє, на який саме час мала діяти така домовленість – лише зазначає, що Україну попросили призупинити удари до від'їзду американської делегації з Росії. Нагадаємо, що журналісти дізналися, про що директор ЦРУ попросив Путіна в Москві.