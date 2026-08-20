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Кремль відкинув оптимізм стосовно завершення війни в Україні

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Кремль відкинув оптимізм стосовно завершення війни в Україні
Кремль не побачив передумов для миру з Україною
фото: unian

Пєсков заявив про відсутність передумов для мирного врегулювання та згадав «динаміку на фронтах»

Кремль заявив, що наразі не бачить передумов для мирного врегулювання російсько-української війни. Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков також наголосив, що бойові дії продовжуються. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Пєсков заявив, що у Москві не бачать причин для оптимістичних очікувань навколо можливого мирного врегулювання. Водночас представник Кремля традиційно звинуватив у цьому українську сторону.

«Наразі у зв’язку з позицією київського режиму таких передумов для оптимізму щодо мирного врегулювання немає. Динаміка на фронтах добре відома. Про неї неодноразово говорив глава держави, Верховний головнокомандувач. «Спеціальна військова операція триває», – сказав речник російського диктатора.

Таким чином, у Кремлі пов'язали відсутність перспектив мирного врегулювання з позицією України та окремо звернули увагу на ситуацію на фронті.

Водночас Пєсков не назвав конкретних умов, за яких Москва могла б вважати, що передумови для мирного врегулювання з'явилися.

Заява речника Путіна пролунала на тлі невизначеності навколо можливого відновлення переговорного процесу між Україною та Росією.

Нагадаємо, раніше помічник російського диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський прокоментував можливість відновлення переговорів між Україною та Росією у Туреччині. Представник Кремля не дав однозначної відповіді щодо перспектив проведення нової зустрічі.
 

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Теги: переговори Україна росія Дмитро Пєсков

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