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Кремль скасував масштабний захід Путіна через візит глави ЦРУ – ЗМІ

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Кремль скасував масштабний захід Путіна через візит глави ЦРУ – ЗМІ
Однією з потенційних тем можуть бути переговори про припинення бойових дій та умови майбутньої домовленості
колаж: glavcom.ua

До заходу готували сотні людей, однак після прибуття Джона Реткліффа до Москви плани російського президента змінилися

Кремль скасував масштабний захід за участю президента Росії Володимира Путіна, який мав відбутися 25 серпня. За даними журналістів кремлівського пулу, причиною стало несподіване прибуття до Москви директора Центрального розвідувального управління США Джона Реткліффа. Про це повідомляють журналісти президентського пулу, пише «Главком».

До заходу, як стверджують російські журналісти, заздалегідь готувалися сотні людей. Однак після того, як стало відомо про прибуття американського високопосадовця, захід скасували. Подробиці щодо того, де саме він мав відбутися та хто мав бути присутнім, наразі не розкриваються.

Сам Реткліфф, за даними журналістки CBS News Дженніфер Джейкобс, прибув до Росії на борту американського військово-транспортного літака Boeing C-17 Globemaster III. За її джерелом, директор ЦРУ має провести зустрічі у Москві. Офіційно американська адміністрація мету поїздки не оголошувала.

Приліт C-17 до Москви підтверджують і дані відкритого авіаційного моніторингу. Літак із позивним RCH4555 прилетів до «Внуково» з Риги. Перед цим він перебував у Кемп-Спрінгс, де розташована військова база Joint Base Andrews неподалік Вашингтона.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона нібито не має інформації про прибуття американського військового літака до Москви. Він також не підтвердив проведення цього тижня запланованих зустрічей із представниками адміністрації президента США.

Офіційний порядок денний можливих зустрічей Реткліффа невідомий. Його візит відбувається на тлі контактів Вашингтона і Москви щодо війни проти України, тому однією з потенційних тем можуть бути переговори про припинення бойових дій та умови майбутньої домовленості.

Реткліфф уже був залучений до американської переговорної команди щодо Росії. Після телефонної розмови Дональда Трампа з Володимиром Путіним у лютому 2025 року директор ЦРУ був серед високопосадовців, яким президент США доручив брати участь у підготовці переговорів із російською стороною. Водночас немає підтверджень, що нинішній візит пов'язаний саме з новим мирним планом. Так само невідомо, чи зустрічатиметься Реткліфф особисто з Путіним.

Скасування заходу російського президента через приїзд американського високопосадовця, якщо ця інформація підтвердиться, може свідчити про важливість і терміновість переговорів, заради яких американська сторона направила до Москви одного з найвищих представників своєї розвідки.

Наразі ні Вашингтон, ні Москва офіційно не пояснили, чому Реткліфф прибув до Росії та які саме питання він має обговорити. Варто нагадати, що директор ЦРУ таємно прибув до Росії на військовому літаку, все що відомо на цей момент, можна прочитати у нашому матеріалі.

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Теги: росія ЦРУ путін

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