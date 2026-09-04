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Атака дронів на Київ: у Солом’янському районі виникла пожежа

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Атака дронів на Київ: у Солом’янському районі виникла пожежа
Дим над місцем влучання у Києві
фото: glavcom.ua

Екстрені служби прямують на місце пожежі

У Солом’янському районі столиці сьогодні, 4 вересня 2026 року,  під час повітряної тривоги виникла пожежа на території нежитлової забудови. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, інформує «Главком»

«У Соломʼянському районі загоряння на території нежитлової забудови. Екстрені служби прямують на місце», – повідомив  мер столиці.

Зазначимо, що о 10:24 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги, яка тривала майже дві години. Наразі оперативні та екстрені служби продовжують працювати на місці події.

Нагадаємо, вранці 4 вересня у районі Броварів після атаки РФ сталась пожежа на промисловому об'єкті, місто затягує димом. За словами голови Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка, пожежу у складському приміщенні вже ліквідували. 

Теги: Віталій Кличко Київ обстріл

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