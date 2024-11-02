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Зеленський повідомив, скільки «шахедів» було випущено по Україні у жовтні

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зеленський повідомив, скільки «шахедів» було випущено по Україні у жовтні
Зеленський додав, що аналогічна ситуація – з російськими ракетами: вони всі містять компоненти з інших країн
фото: president.gov.ua

«Росія поступово нарощує активність. І для цього досі має змогу, на жаль, використовувати західні компоненти»

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що за жовтень більш ніж 2 тис. «шахедів» Росія випустила проти України.

«Буквально кожної доби. Така кількість «шахедів» – це понад 170 тис. компонентів, які мали б бути заблоковані для постачання в Росію. Мікросхеми, мікроконтролери, процесори, багато різних деталей, без яких просто був би неможливий цей терор», – заявив очільник держави.

За його словами, все це постачається в Росію з-за кордону: від компаній з Китаю, Європи, Америки – багато мікровнесків у постійний російський терор.

«Це знов і знов повертає світ до необхідності працювати значно більше, щоб контролювати експорт спеціальних деталей та ресурсів. Щоб не давати Росії можливість обходити санкції, які давно вже були введені проти Росії за цю війну», – наголосив президент.

Зеленський додав, що аналогічна ситуація – з російськими ракетами: вони всі містять компоненти з інших країн. 

«Санкції мають збільшуватись, бути ефективними. І кожна схема обходу санкцій – це злочин проти людей і світу. І саме такі схеми дозволяють Росії також допомагати нарощувати мʼязи режимам в Ірані та Північної Кореї. Це глобальна загроза», – підсумував гарант.

Нагадаємо, у Києві внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено будинок, сталась пожежа. 

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У Києві уламки БпЛА пошкодили будівлю та спричинили пожежу
Фото: ДСНС

Згодом стало відомо, що вогонь ліквідовано. Рятувальники евакуювали 18 мешканців будинку, одна особа постраждала. На місці все ще працює 9 одиниць техніки й 40 осіб особового складу ДСНС.

Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що є двоє постраждалих у Святошинському районі в житловому будинку, де сталася пожежа внаслідок влучання уламків БпЛА. 

Загалом було зафіксовано падіння уламків БпЛА у шести районах столиці.

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Теги: росія санкції експорт Володимир Зеленський президент злочин

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