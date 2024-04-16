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НАБУ оголосило в розшук Гладковського-старшого

Ірина Міллер
glavcom.ua
НАБУ оголосило в розшук Гладковського-старшого
За інформацією НАБУ і САП, Глдковський взагалі виїхав за кордон
фото УНІАН

Гладковський  перестав з'являтись на судових засіданнях. Відтак, його оголосили в розшук

Національне антикорупційне бюро розшукує колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, обвинуваченого у зловживаннях при закупівлі автівок для армії. Про це йдеться у повідомленні НАБУ. 

У бюро зазначили, що Гладковський спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за незаконно збільшеними цінами.

Сума завданих збитків державі становить понад 17 млн грн.

19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував колишнього Першого заступника секретаря РНБО з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави.

21 жовтня 2019 року за нього внесли заставу.

У березні 2022 року суд звернув заставу в користь ЗСУ, і змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання. Після цього, обвинувачений перестав з'являтись на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон.

Відтак, його оголосили в розшук.

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Раніше стало відомо, що бізнес-партнер експрезидента Петра Порошенка і перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони у період його правління Олег Гладковський після початку повномасштабної війни вільно виїжджав за межі України. У цьому йому допомагало розпорядження про дозвіл на виїзд за межі України від 30 травня 2022 року, видане тодішнім начальником Херсонської обласної військової адміністрації Геннадієм Лагутою, пише «Главком».

У документі за підписом Лагути (помер у вересні 2023 року від отруєння ліками – «Главком») було вказано лише одне прізвище – Олег Гладковський. Дозвіл діяв до 30 червня, також ексначальник ОВА розпорядився внести відомості про виїзд Гладковського до системи «Шлях».

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Нагадаємо, Олега Гладковського затримували в жовтні 2019 року за спробу покинути Україну. Його підозрюють в тому, що він на посаді в РНБО лобіював оборонний контракт для своєї компанії «Богдан Моторс». Вищий антикорупційний суд заарештував його з можливістю виходу під заставу. Як повідомлялось, через кілька днів сім'я внесла заставу за Олега Гладковського у розмірі 10 мільйонів 623 тисячі 130 гривень. Після цього він вийшов із СІЗО.

У лютому і березні 2019 року вийшла серія резонансних журналістських розслідувань про причетність Гладковського до різних корупційних схем в оборонній сфері. Він відразу був звільнений з РНБО, були проведені обшуки, слідство анонсувало допити на поліграфах. Ближче до виборів президента прокотилися акції протесту з вимогою кримінальної відповідальності для Гладковського.

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Варто зазначити, що справжнє прізвіще Гладковського - Свинарчук, але у 2014 році він змінив його на прізвище матері – Гладковський.

Теги: Олег Гладковський НАБУ розшук кордон

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