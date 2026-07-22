Орнелла Муті у липні 2026 року відвідувала Росію

Популярна італійська акторка Орнелла Муті хоче отримати громадянство Росії. Зіркову матір підтримала її донька Найке Рівеллі. Про це пише «Главком» із посиланням на російські медіа.

Про наміри отримати російське громадянство висловилася Найке Рівеллі. За її словами, вони з матір'ю мають російське коріння, якого вони не збираються зрікатися. «Ми подаємо заяву на отримання російського громадянства, щоб почуватися по-справжньому вдома. У нас є російське коріння, ми не можемо зректися свого походження, своєї родини та друзів», – сказала Рівеллі.

Крім того, донька акторки заявила, що італійці люблять Росію та не забувають про допомогу РФ під час пандемії коронавірусу. «Багато італійців люблять Росію, людей, які там живуть, і культуру цієї країни. Італійці, які знають історію, не забувають про її події. Навіть під час пандемії коронавірусу нас завжди підтримували росіяни», – видала Рівеллі.

Орнелла Муті та Найке Рівеллі приїзджали до РФ на Московський тиждень моди у 2024 році фото: росЗМІ

Зокрема, це не перші заяви родини про їхню любов до Росії. Нещодавно Найке Рівеллі стала на захист своєї матері та заявила, що вони не планують припиняти свої візити до Росії. Це сталося після того, як Орнелла Муті відвідала міжнародний форум у Казані.

«Ми наполовину росіянки, ти цього не знав, Роберто? Ти ж такий великий журналіст. Я хочу тобі дещо сказати: у нас є родина в Росії. Ті фото, які ти публікуєш, де мама на благодійній вечері для хворих дітей, 10-річної давнини. І так, іноді на таких заходах з'являється й Путін. Дорогий Роберто Дагоспіа, ми з мамою завжди будемо їздити в Росію. Росіяни чудові люди, а ми наполовину росіянки», – заявляла Найке Рівеллі.

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