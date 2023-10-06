Суд відібрав у трьох олігархів Путіна «Київстар»: що відомо

Компанія контролюється олігархами через нідерландську компанію Veon Ltd

Суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову. За даними джерел «Європейської правди», серед арештованих активів – 100% «Київстару».

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Як зазначається, компанія контролюється цими олігархами через нідерландську компанію Veon Ltd, а також належні самому «Київстару» частки в інших компаніях, зокрема ТОВ «Хелсі Україна», у розпорядженні якої медичні дані більшості українців, які уклали декларацію з сімейним лікарем.

Як повідомлялося, за матеріалами Служби безпеки суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову. Вони входять до оточення Путіна та причетні до «схем» масштабного фінансування збройної агресії РФ. Рішення суду стосується 20 компаній та фінансово-кредитних установ, якими кремлівські олігархи володіють як кінцеві бенефіціари або через підконтрольні офшорні компанії. Вартість арештованих корпоративних прав становить понад 17 млрд грн.

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Серед заблокованих активів – фінансові та страхові компанії, підприємства мобільного зв’язку та сфери ІТ, а також заводи мінеральних вод. Арешт цього майна не дозволить російським власникам «переписати» його на підставних осіб, щоб уникнути подальшої передачі активів в дохід України.