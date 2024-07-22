Суддя ліквідованого Окружного адмінсуду, в якої знайшли паспорт РФ, подала у відставку

Журналісти повідомляли, що суддя ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Аріна Літвінова має російське громадянство ще з 2002 року

У разі задоволення заяви про відставку, Літвінова буде отримувати щомісячне довічне грошове утримання в розмірі 50% винагороди судді

Суддя ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Аріна Літвінова, у якої раніше журналісти виявили російське громадянство, подала до Вищої ради правосуддя заяву про відставку. Про це повідомляють «Схеми».

«Це питання стоїть у порядку денному на 23 липня на сайті Вищої ради правосуддя. Доповідачем у цій справі є член Вищої ради правосуддя Тетяна Бондаренко», – зазначають журналісти.

Російський паспорт Літвінової вже вважається недійсним фото: Радіо Свобода

Причиною набуття громадянства стала «заміна паспорта громадянина СРСР» фото: Радіо Свобода

Відповідно до закону України «Про судоустрій і статус суддів», в разі задоволення заяви судді про відставку, вона буде отримувати щомісячне довічне грошове утримання в розмірі 50% винагороди судді.

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі з'ясували, що суддя ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва Аріна Літвінова має російське громадянство ще з 2002 року. Зараз вона має статус чинної судді.

Російський паспорт Літвінова отримала ще у 2002 році у Єкатеринбурзі. На той час вона вже працювала суддею у Вищому арбітражному суді України. Причиною набуття громадянства стала «заміна паспорта громадянина СРСР».

Як повідомлялося, Окружний адмінсуд Києва було ліквідовано у грудні 2022 року, проте держава і досі утримує пів сотні його суддів.

На кінець листопада 2023 року в ліквідованому Окружному адмінсуду Києва нараховувався 51 суддя. Практично кожен з них одержав понад 1 млн грн суддівської винагороди за підсумками 11 місяців. Загалом за січень-листопад 2023-го суддям ОАСК нараховано 65,3 млн грн винагороди, з них виплачено на руки (з урахуванням відмінусованих податків) 51,1 млн грн.