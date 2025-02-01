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В Австралії суд виправдав чоловіка, який вчинив зґвалтування уві сні

Ірина Бура
glavcom.ua
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В Австралії суд виправдав чоловіка, який вчинив зґвалтування уві сні
Тімоті Малкольм Роуленд разом із постраждалою випивали у коктейль-барі, потім пара попрямувала до його квартири
фото: АРР

Суду присяжних 40-річний чоловік пояснив, що у нього був епізод сексомнії

В Австралії виправдали чоловіка, який зґвалтував жінку, перебуваючи уві сні. Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що інцидент стався 26 серпня 2022 року. Тімоті Малкольм Роуленд разом із постраждалою випивали у коктейль-барі, а близько першої години ночі пара попрямувала до квартири чоловіка.

Там вони ще раз випили та разом прийняли ванну, після чого жінка заснула. Близько 6 ранку вона прокинулася від того, що Роуленд займається з нею сексом. Жінка відштовхнула його, зіскочила з ліжка і втекла.

Суду присяжних 40-річний чоловік пояснив, що у нього був епізод сексомнії – психічного розладу, за якого люди демонструють сексуальну поведінку під час сну.

Під час розгляду справи не було суперечок щодо того, що чоловік страждає на сексомнію. Однак перед присяжними постало питання, чи дійсно чоловік спав під час злочину. І оскільки додаткових доказів цього суд не мав, Роуленда було виправдано.

Суддя Джон Пікерінг зазначив, що людину не можна визнати винною у злочині, який вона скоїла несвідомо.

«Ми не збираємося карати людей за дії, над якими вони не мають контролю», – сказав він.

Також суддя додав, що не існує чинних законів, правил чи норм, які б регулювали сексомнію. 

Нагадаємо, по всій Франції сотні людей вийшли на протести на підтримку Жизель Пеліко, жінки, чоловік якої підсипав їй наркотики та запрошував понад 80 чоловіків зґвалтувати її в їхньому домі протягом десяти років.

Також ми писали, що російський військовий не просто зґвалтував українку під час окупації – він вкрав дівчину та зробив своєю рабинею в РФ.

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Теги: Австрія суд зґвалтування чоловік жінка наркотики суддя

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