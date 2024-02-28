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Politico пояснило, про що свідчить заява Макрона про можливе відправлення військ в Україну

Діана Гасюк
glavcom.ua
Politico пояснило, про що свідчить заява Макрона про можливе відправлення військ в Україну
У своїй заяві Макрон прямо акцентував, що зараз в російсько-українській війні «на кону Європа»
фото з відкритих джерел

Уся французька опозиція вже накинулася на Макрона через його гучну заяву

Заява президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливої відправки військ в Україну свідчить про його намір перебрати на себе лідерство в Західному світі і очолити коаліцію країн, що підтримують Україну, пише Politico.

Зазначається, що у своїй заяві Макрон прямо акцентував, що зараз в російсько-українській війні «на кону Європа».

«Немає сумнівів, що президент Еммануель Макрон хоче взяти на себе мантію глобального лідерства та перезапустити слабку підтримку України Заходом, але французька політика зробить для нього цю роль важкою», – стверджує видання.

Politico зазначає, що вся французька опозиція вже накинулася на Макрона через його гучну заяву. Його розкритикували як крайні праві, як от Марін Ле Пен, так і ліві сили, зокрема впливова Соціалістична партія. Навіть центристи засудили «демонстрацію м’язів президента».

Слова Макрона не знайшли підтримки і серед пересічних французів, що є головною проблемою для президента з огляду на просідання рейтингів його центристської ліберальної партії.

Французький соціолог Бруно Жанбарт висловив припущення, що свою заяву Макрон адресував перш за все іншим західним лідерам. Адже раніше його жорстко критикували за «близькість» до російського президента Володимира Путіна на початку війни.

Крім того, Францію постійно критикують за недостатні обсяги військових поставок Україні з огляду на великий військовий бюджет країни. Politico припускає, що нова заява Макрона мала на меті виправити це враження і показати рішучість допомагати Україні.

Politico пише, що найбільший виклик для Макрона полягає в тому, що його амбіції не відповідають панівним настроям у Франції щодо України. Для французів війна не є великим цивілізаційним зіткненням за європейську демократію та свободу, як її бачать країни Східної Європи, які все ще пам’ятають часи «правління Росії».

Соціологічні опитування свідчать, що за два роки рівень симпатій до України серед французів впав на 24 процентні пункти – до 58%. При цьому лише 50% французів підтримують поставки зброї Україні.

Нагадаємо, у Білому домі прокоментували порушену президентом Франції Емманюелем Макроном можливість відправлення військ західних держав до України

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не слід виключати можливість відправлення військовослужбовців із західних країн в Україну. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

Поразка Росії в Україні потрібна для забезпечення безпеки країн Європи, заявив президент Франції Еммануель Макрон під час пресконференції з підтримки Києва в Парижі. Також, за його словами, це принесе стабільність до ЄС. Про це пише газета Le Figaro. Водночас президент Франції нагадав, що союзники України «не воюють з російським народом», а «просто не хочуть дозволити йому перемогти в Україні».

До слова, НАТО не має планів щодо відправки бойових підрозділів на Україну.

Читайте також: Захід відправить солдат до України? Як світ реагує на заяву Макрона
Теги: опозиція Еммануель Макрон політика Європа війна

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