Ворог чіпляється за кожен метр зайнятої землі: ЗСУ про ситуацію на фронті

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках і поступово просуваються

Сили оборони стримують наступ противника та просуваються вперед

Сили оборони продовжують наступати на Півдні та в районі Бахмута, водночас на Куп'янському та Лиманському напрямах ЗСУ стримують атаки російської окупаційної армії. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Щодо ситуації на сході країні вона зазначила, що Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському та Лиманському напрямках.

«Там ворог шукає у нашій обороні слабкі місця, здійснює артобстріл, атакує групами піхоти та використовує загони спеціального призначення, всіма силами намагається протиснути нашу оборону, але безуспішно. Наші оборонці на цих напрямках вживають всіх заходів, щоб зупинити ворога. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують успішно вести наступальні дії на південному фланзі довкола міста Бахмут», – повідомила Маляр.

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Жорсткі бої тривають в районі населених пунктів Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка.

«Ворог чіпляється за кожен метр зайнятої землі, чинить потужний опір, застосовує резерви, разом з тим несе значні втрати», – зазначила заступниця міністра оборони.

Маляр зазначає, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках і поступово просуваються.

«У районі Старомайорське тривають бої, наші оборонці мають успіхи, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник намагається повернути втрачені позиції, зокрема північно-східніше Роботине Запорізької області. Але безуспішно», – повідомила Маляр.

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Нагадаємо, що Збройні сили України спростували заяву російських загарбників про нібито захоплення трьох населених пунктів поблизу Куп’янська у Харківській області.