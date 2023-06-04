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Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом
4 червня 2023 року православні християни святкують Трійцю
фото з відкритих джерел

Із давніх часів Трійця вважається символом розквіту природи та початком нового життя

Сьогодні православні українці святкують Трійцю, або Зелені свята, – одну з найважливіших церковних дат у християнстві. Свято відзначається щороку на 50-ий день від Великодня. Цьогоріч цей день випав на 4 червня.

На Трійцю у церквах проводять святкові літургії, читають молитви за померлими та молитви про порятунок.

Також цього дня прийнято прикрашати будинки зеленими травами та гілками дерев. Із давніх часів Трійця вважається символом розквіту природи та початком нового життя. Пропонуємо вам побажання у прозі та листівки до свята, якими можна привітати своїх близьких.

Привітання у прозі

Вітаю з великим святом Святої Трійці, наповненим літнім теплом та прекрасною зеленню. Нехай ваше серце не знає тривог і ви переповнювалися любов'ю, цвітінням добрих почуттів до далеких і близьких, благословенною щедрістю та безмежною вірою у краще. Нехай Свята Трійця оберігає вас, захищає від необачних слів і вчинків, вселяє у надію у найкраще.

***

Вітаємо зі світлим християнським святом – Трійцею! Відчиніть вікно, впустіть літо та святе благословення! Нехай Отець, Син і Святий Дух оберігають вашу сім'ю, приносячи в дім лише душевний спокій, міцне здоров'я та віру у краще. Непохитної віри, Божої милості та дарування, чуйного серця та доброти. Нехай ваша душа не знає скорбот і світиться щастям. Спокою, безпеки та миру вам і вашому дому!

***

Зі святом Трійці вас! Нехай урочистий церковний дзвін наповнить душу натхненням і радістю, зміцнить віру і подарує надію, зцілить хвороби й нагородить терпінням, мудрістю, життєвими благами та щасливими миттєвостями.

***

Вітаю зі святом святої Трійці! Бажаю, щоб небесні Охоронці завжди були за спиною. Щоб прикрощі, печалі й негаразди розсіялися і поступилися місцем миру, радості і спокою. Нехай віра в найкраще разом зі свіжим літнім повітрям оселиться у вашому будинку. Добра вам і благополуччя!

***

Вітаю з Трійцею і бажаю, щоб в душі завжди жила надія, щоб у серці було багато місця для щирої любові, щоб у житті все цвіло і гарнішало. Щастя, здоров'я, радості, добробуту, миру і добрих чудес!

Побажання у віршах

На свято Трійці вам бажаю

Любові, радості, добра,

Хай миру й спокою без краю

Дарує літня вам пора!

***

Трійцю весело стрічай!

І Ісуса прославляй!

Щастя і добра родині!

Миру нашій Україні!

***

Світ навколо зеленіє

І душа цьому радіє!

Вже вінки плетуть дівчата –

Це ідуть Зелені свята!

Дух святий з небес зійде

Свято в кожний дім прийде!

Хай із вами, добрі люди,

Благодать Господня буде!

Миру, щастя вам, любові,

Щоб усі були здорові!

І зібрати на гостину

За столом усю родину!

***

З Трійцею вітаю щиро!

Радості, тепла та миру,

Божих вам благословінь,

Віри, мудрості, прозрінь.

Милосердя вам, достатку,

Хай ростуть скоріше статки,

Щоб могли допомагати,

Віру в Бога не втрачати!

***

Чебрець, любисток, листя клена –

Сьогодні все навкруг зелене!

Тож хай на ці Зелені свята

Вам буде радості багато!

Яскраві листівки

Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом фото 1
фото: Pinterest
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом фото 2
фото: Pinterest
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом фото 3
фото: Pinterest
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом фото 4
фото: Pinterest
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом фото 5
фото: Pinterest
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом фото 6
фото: Pinterest
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом фото 7
фото: Pinterest
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом фото 8
фото: Pinterest

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Теги: православна церква Трійця традиції свято

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