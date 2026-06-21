Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Чикаго внаслідок стрілянини поранено щонайменше 12 людей

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Чикаго внаслідок стрілянини поранено щонайменше 12 людей
Зловмисники стріляли з авто
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Під кулі потрапили вісім чоловіків та чотири жінки віком від 17 до 47 років

У США у Чикаго пізно в п'ятницю, 20 червня, сталася масова стрілянина, під час якої постраждали щонайменше 12 осіб. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

За даними правоохоронців, до натовпу людей, які перебували на вулиці в районі Саут-Сайд, під'їхав позашляховик, з якого двоє зловмисників відкрили вогонь. Після цього автомобіль зник із місця події. У результаті інциденту двоє чоловіків опинилися у критичному стані, один із них отримав поранення в ділянку стегна.

Загалом під вогонь потрапили вісім чоловіків та чотири жінки віком від 17 до 47 років. Усіх їх госпіталізували до медичних закладів.

Детективи поліції продовжують розслідування обставин нападу.

Нагадаємо, увечері 23 травня біля Білого дому в Вашингтоні стався збройний інцидент: озброєний пістолетом чоловік відкрив вогонь у бік резиденції президента – Секретна служба відповіла і нейтралізувала його. Двоє госпіталізовані, Трамп у безпеці.

Постріли пролунали близько 18:00 за місцевим часом у районі перетину 17-ї вулиці та Пенсільванія-авеню – одразу за периметром Білого дому. Стрілець, озброєний пістолетом, відкрив вогонь у бік будівлі – агенти Секретної служби відповіли і нейтралізували його. За даними Fox News, інцидент вичерпано, периметр Білого дому порушено не було.

Зауважимо, це вже третя стрілянина поблизу Білого дому від початку 2026 року. У травні Секретна служба нейтралізувала озброєного чоловіка біля монументу Вашингтона – підозрюваним виявився Майкл Маркс, 45 років, з Техасу. До того – у квітні – стрілянина сталася просто на вечері кореспондентів Білого дому, де Трампа евакуювали зі сцени.

Теги: США смерть стрілянина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рубіо: Ніхто у світі не підтримує систему стягнення плати за проїзд. Цього не може бути. Це було б неприйнятно
Рубіо заявив, що план Ірану встановити плату за Ормузьку протоку зробить угоду нездійсненною
22 травня, 03:29
Зовнішньополітичне відомство США погодило можливий продаж Києву обладнання для зенітно-ракетного комплексу вартістю понад $108 млн
США схвалили продаж Україні обладнання для ракетної системи Hawk
22 травня, 07:15
Представник адміністрації Трампа Марко Рубіо заявив, що Куба завжди становила загрозу
Держсекретар США назвав Кубу загрозою національній безпеці
22 травня, 10:13
Трамп наказав повернути війська до Польщі після рішення Гегсета
Трамп особисто втрутився у суперечку навколо військ США у Польщі
22 травня, 19:55
Ціни на нафту відреагували на удари США по Ірану
Світові ціни на нафту зростають на тлі повідомлень про нові удари США по Ірану
28 травня, 03:32
Морський дрон V7 справедливо можна назвати копією українського Magura V7
У США оголосили про серійне виробництво копії українського морського дрона
3 червня, 21:30
Конгресмени з обох партій місяцями збирали підписи, щоб обійти керівництво Палати
Конгрес США схвалив допомогу Україні всупереч Трампу
5 червня, 04:10
Затриманому загрожує до 15 років за ґратами або довічне позбавлення волі
Через ревнощі застрелив жінку та побратима: на Київщині оголошено підозру військовому
5 червня, 09:36
З початку поточного року у столичному регіоні зафіксовано 12 випадків зачепінгу
Зачепінг на Київщині: 13-річний хлопчик загинув від удару струмом
10 червня, 14:58

Соціум

В Албанії протестувальники вимагають відставки прем'єр-міністра через курорт зята Трампа
В Албанії протестувальники вимагають відставки прем'єр-міністра через курорт зята Трампа
У Чикаго внаслідок стрілянини поранено щонайменше 12 людей
У Чикаго внаслідок стрілянини поранено щонайменше 12 людей
Море винесло на турецький пляж невідомий дрон
Море винесло на турецький пляж невідомий дрон
Дрони долетіли за 2 тис. км від України: під ударом опинилася Тюмень
Дрони долетіли за 2 тис. км від України: під ударом опинилася Тюмень
Ніякого штучного інтелекту до 13 років. Норвегія змінила правила для школярів
Ніякого штучного інтелекту до 13 років. Норвегія змінила правила для школярів
Британія розпочала створення нової зброї для України
Британія розпочала створення нової зброї для України

Новини

В Україні без опадів: погода на 20 червня
Вчора, 05:59
«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
19 червня, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
19 червня, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
19 червня, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
19 червня, 08:01
Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі
19 червня, 04:07

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua