У Чикаго внаслідок стрілянини поранено щонайменше 12 людей

Під кулі потрапили вісім чоловіків та чотири жінки віком від 17 до 47 років

У США у Чикаго пізно в п'ятницю, 20 червня, сталася масова стрілянина, під час якої постраждали щонайменше 12 осіб. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

За даними правоохоронців, до натовпу людей, які перебували на вулиці в районі Саут-Сайд, під'їхав позашляховик, з якого двоє зловмисників відкрили вогонь. Після цього автомобіль зник із місця події. У результаті інциденту двоє чоловіків опинилися у критичному стані, один із них отримав поранення в ділянку стегна.

Загалом під вогонь потрапили вісім чоловіків та чотири жінки віком від 17 до 47 років. Усіх їх госпіталізували до медичних закладів.

Детективи поліції продовжують розслідування обставин нападу.

Нагадаємо, увечері 23 травня біля Білого дому в Вашингтоні стався збройний інцидент: озброєний пістолетом чоловік відкрив вогонь у бік резиденції президента – Секретна служба відповіла і нейтралізувала його. Двоє госпіталізовані, Трамп у безпеці.

Постріли пролунали близько 18:00 за місцевим часом у районі перетину 17-ї вулиці та Пенсільванія-авеню – одразу за периметром Білого дому. Стрілець, озброєний пістолетом, відкрив вогонь у бік будівлі – агенти Секретної служби відповіли і нейтралізували його. За даними Fox News, інцидент вичерпано, периметр Білого дому порушено не було.

Зауважимо, це вже третя стрілянина поблизу Білого дому від початку 2026 року. У травні Секретна служба нейтралізувала озброєного чоловіка біля монументу Вашингтона – підозрюваним виявився Майкл Маркс, 45 років, з Техасу. До того – у квітні – стрілянина сталася просто на вечері кореспондентів Білого дому, де Трампа евакуювали зі сцени.