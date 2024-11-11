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Молдова направила Росії ноту протесту

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Молдова направила Росії ноту протесту
У Молдові 11 листопада знайшли два дрони, якими було атаковано Україну
фото: Генеральний інспекторат поліції Молдови

12 листопада російський посол має прибути до МЗС Молдови

Міністерство закордонних справ Молдови викликає російського посла Олега Озєрова, щоб вручити йому ноту протесту. Причиною є падіння російських безпілотників на молдовській території та втручанням у вибори. Дипломат має прибути до МЗС 12 листопада. Про це повідомляє IPN.

Олег Озєров був призначений послом РФ у Молдові два місяці тому, 10 вересня.

Видання зазначає, що минулого тижня Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Молдови в Москві Ліліана Дарія. РФ вручила ноту протесту нібито через «дискримінаційні дії Кишинева щодо російських спостерігачів» на молдавських виборах.

Нагадаємо, на території Молдови знайшли дрон. Його виявили в полі біля села Боросеній-Ной, що Ришканському районі. Територію довкола місця падіння безпілотника огородили правоохоронці, щоб фахівці могли його дослідити. Це вже друга подібна знахідка в країні за 10 листопада, повідомляє Генеральний інспекторат молдовської поліції. Перший дрон упав на впав на околицях села Фирледень

У Міністерстві закордонних справ Молдови засудили порушення повітряного простору країни двома російськими безпілотниками в неділю, 10 листопада.

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Теги: МЗС росія Молдова війна посол посольство Україна безпілотник росіяни

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