Молдова направила Росії ноту протесту

У Молдові 11 листопада знайшли два дрони, якими було атаковано Україну

12 листопада російський посол має прибути до МЗС Молдови

Міністерство закордонних справ Молдови викликає російського посла Олега Озєрова, щоб вручити йому ноту протесту. Причиною є падіння російських безпілотників на молдовській території та втручанням у вибори. Дипломат має прибути до МЗС 12 листопада. Про це повідомляє IPN.

Олег Озєров був призначений послом РФ у Молдові два місяці тому, 10 вересня.

Видання зазначає, що минулого тижня Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Молдови в Москві Ліліана Дарія. РФ вручила ноту протесту нібито через «дискримінаційні дії Кишинева щодо російських спостерігачів» на молдавських виборах.

Нагадаємо, на території Молдови знайшли дрон. Його виявили в полі біля села Боросеній-Ной, що Ришканському районі. Територію довкола місця падіння безпілотника огородили правоохоронці, щоб фахівці могли його дослідити. Це вже друга подібна знахідка в країні за 10 листопада, повідомляє Генеральний інспекторат молдовської поліції. Перший дрон упав на впав на околицях села Фирледень.

У Міністерстві закордонних справ Молдови засудили порушення повітряного простору країни двома російськими безпілотниками в неділю, 10 листопада.