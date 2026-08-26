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У Буковелі горить готель

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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У Буковелі горить готель
Рятувальники гасять пожежу у готелі
фото: ДСНС Івано-Франківщини

Ліквідація пожежі триває

У селі Поляниця Надвірнянського району спалахнув триповерховий дерев’яний готель із мансардою. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Івано-Франківській області, передає «Главком».

Сигнал про загоряння надійшов до Служби порятунку 25 серпня о 21:27. Вогонь охопив покрівлю та перекриття будівлі, а площа пожежі становила близько 225 м².

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До ліквідації надзвичайної ситуації залучили 31 фахівця та 12 одиниць техніки, зокрема 23 рятувальників ДСНС, підрозділи місцевої пожежної охорони та пожежну команду ТзОВ «Буковель». Також на місці працювали офіцер-рятувальник громади та працівники поліції.

За попередньою інформацією ДСНС, травмованих унаслідок події немає. Наразі ліквідація пожежі триває, обставини та причини загоряння встановлюються.

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фото: ДСНС Івано-Франківщини

Нагадаємо, у Димерській громаді 52-річний чоловік під час родинної сварки підпалив будинок, у якому мешкав разом із дружиною та донькою.

Слідчі встановили, що між 49-річною власницею помешкання та її чоловіком виник конфлікт. Зловмисник із ножем та дерев’яною палицею бігав подвір’ям і погрожував спалити житло. Надалі він вигнав дружину й доньку з території домоволодіння, підпалив оселю та втік, переконавшись, що будівля охоплена вогнем.

Теги: готель Буковель Івано-Франківщина ДСНС

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