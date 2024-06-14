Командир «Грузинського легіону» Мамулашвілі заявив, що його отруїли

Мамулашвілі розповів, що зразки крові й тканин були відправлені в лабораторію в Німеччині після того, як він відчув гострий біль у животі

В організмі воїна було виявлено високий рівень миш’яку та ртуті

Командир «Грузинського легіону» у складі Збройних Сил України Мамука Мамулашвілі повідомив, що його отруїли кількома речовинами декілька місяців тому. Наразі він перебуває у задовільному стані. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Мамулашвілі наголосив, що його отруїли кілька місяців тому. Воїн розповів, що зразки крові й тканин були відправлені в лабораторію в Німеччині після того, як він відчув гострий біль у животі. За його словами, результати аналізів виявили, що зразки містили високий рівень миш’яку, ртуті й олова, які він, ймовірно, спожив із їжею.

Токсикологічний аналіз в німецькій лабораторії показав, що в його організмі була висока концентрація миш'яку, ртуті та олова

Військовий проходив лікування від поранення у Німеччині. Точно вирахувати час потрапляння важко. Лікарі визначили, що речовини перебували у крові вже 4-5 місяців.

«За цей час я міг їсти де завгодно і з ким завгодно. Цілком могло бути і в Німеччині, коли мені в лютому цього року вирізали там уламки. І те, що мені не сподобалось – там був у більшості російський персонал в лікарні, я маю на увазі медсестер. Лікар запевняв, що все перевірено, коли я запитував, чи не можуть мене там отруїти. Але після операції там і почались такі сильні спазми», – розповів воїн.

Командир «Грузинського легіону» повідомив, що військова прокуратура та Національна поліція почали розслідування щодо його ймовірного отруєння. Мамулашвілі додав, що декілька років тому вже двічі були спроби його отруїти миш’яком та невідомою отруйною хімічною речовиною.

Мамулашвілі й інших членів «Грузинського легіону» розшукують у Росії за звинуваченням у вербуванні найманців й участі у війні в Україні.

За його словами, токсикологічний аналіз в німецькій лабораторії показав, що в його організмі була висока концентрація миш'яку, ртуті та олова, які, ймовірно, потрапили в організм з їжею.

Нагадаємо, Народна артистка України Оксана Білозір вперше заявила про те, що була отруєна «Новачком» у 2005 році, коли очолювала Міністерство культури. «Мене отруїли і я рік лежала в «Феофанії», чудом я вижила. Фактично зараз ми це розуміємо», – розповіла співачка.

Білозір додала, що її лікував кріохірург Микола Корпан, який також лікував експрезидента Віктора Ющенка.