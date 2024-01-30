У Харкові пролунав вибух під час тривоги (оновлено)

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

У Харкові під час повітряної тривоги пролунав вибух. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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«У Харкові вибух. Будьте обережні», – йдеться в повідомленні.

Згодом Терехов уточнив, що приліт був у близькому передмісті Харкова. «У Харків не прилітало», – зазначив він.

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Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що зафіксоване влучання, наразі без постраждалих. «Окупанти вдарили по Харківщині. Зафіксоване влучання в області. На цю хвилину без постраждалих. Деталі встановлюються», - написав Синєгубов у Telegram

Нагадаємо, в Україні станом на 12:15 була оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали фіксують зліт винищувача Міг-31К, який є потенційним носієм ракет типу «Кинджал».

Триває 706-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 70 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 20 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по двох засобах протиповітряної оборони, чотирьох артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.