На Хмельниччині пролунали вибухи

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ворожі ударні безпілотники в повітряному просторі Хмельницької області

У ніч проти 18 січня у Хмельницькій області пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

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Офіційна інформація про причини та наслідки вибухів наразі не повідомлялася.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ворожі ударні безпілотники в повітряному просторі Хмельницької області. За даними військових, вони прямували курсом на Старокостянтинів.

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Як повідомлялося, 17 січня російські загарбники обстріляли місто Чугуїв у Харківській області. Унаслідок атаки загинула жінка.

Нагадаємо, що унаслідок ракетного удару росіян по Харкову ввечері 16 січня загинув чоловік, ще 17 людей постраждали.

Як повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, серед поранених 16 жінок віком від 38 до 90 років і 31-річний чоловік. Трьом з них надали допомогу на місці.

Станом на ранок 17 січня у медзакладі перебуває 13 потерпілих: 43-річна жінка – у вкрай важкому стані, вона отримала тяжке проникаюче поранення. Також у важкому стані 39-річна жінка. Інші – у середньому та легкому станах.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у результаті ракетного удару по Харкову ввечері 16 січня пошкоджено 19 житлових будинків.