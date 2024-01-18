Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Хмельниччині пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
На Хмельниччині пролунали вибухи
фото ілюстративне

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ворожі ударні безпілотники в повітряному просторі Хмельницької області

У ніч проти 18 січня у Хмельницькій області пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

Офіційна інформація про причини та наслідки вибухів наразі не повідомлялася.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ворожі ударні безпілотники в повітряному просторі Хмельницької області. За даними військових, вони прямували курсом на Старокостянтинів.

Як повідомлялося, 17 січня російські загарбники обстріляли місто Чугуїв у Харківській області. Унаслідок атаки загинула жінка. 

Нагадаємо, що унаслідок ракетного удару росіян по Харкову ввечері 16 січня загинув чоловік, ще 17 людей постраждали. 

Як повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, серед поранених 16 жінок віком від 38 до 90 років і 31-річний чоловік. Трьом з них надали допомогу на місці.

Станом на ранок 17 січня у медзакладі перебуває 13 потерпілих: 43-річна жінка – у вкрай важкому стані, вона отримала тяжке проникаюче поранення. Також у важкому стані 39-річна жінка. Інші – у середньому та легкому станах.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що у результаті ракетного удару по Харкову ввечері 16 січня пошкоджено 19 житлових будинків.

Теги: вибух Хмельниччина окупанти Старокостянтинів

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уночі окупанти запустили по Україні майже 20 «Шахедів»
Масована атака дронів та 350 снарядів по Херсонщині: яка ситуація в регіонах
20 грудня, 2023, 12:53
Пошкодження в РФ у результаті роботи ППО окупантів
«Бавовна» в Росії: окупанти заявили про збиття понад 30 дронів
30 грудня, 2023, 06:40
Наслідки ворожої атаки в Солом’янському районі столиці
Величезна дірка в стіні: нові фото і відео наслідків удару по багатоповерхівці
22 грудня, 2023, 09:08
На Запорізькому напрямку Сили оборони відбивають ворожі атаки
ЗСУ звільнили частину території біля Вербового – Федоров
12 сiчня, 14:12
Cередньодобова кількість бойових зіткнень на Таврійському напрямку тримається на рівні близько 50 вже тиждень
Російські окупанти посилили штурми на одному з напрямків
15 сiчня, 13:24
У Харкові пролунали вибухи під час тривоги
У Харкові пролунали вибухи під час тривоги
6 сiчня, 10:21
На Київщині працюють сили ППО
На Київщині працюють сили ППО
12 сiчня, 23:31
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад дві години (оновлено)
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад дві години (оновлено)
13 сiчня, 08:28
ISW: Росія, ймовірно, готує новий наступ, однак не матиме масштабного прориву
ISW: Росія, ймовірно, готує новий наступ, однак не матиме масштабного прориву
15 сiчня, 05:23

Події в Україні

Окупанти обстріляли Чугуїв на Харківщині: є загибла
Окупанти обстріляли Чугуїв на Харківщині: є загибла
Канада закликала США прискорити передачу системи Nasams для України
Канада закликала США прискорити передачу системи Nasams для України
Ситуація на фронті та дії України у 2024 році: Зеленський провів Ставку
Ситуація на фронті та дії України у 2024 році: Зеленський провів Ставку
РФ вивела у Чорне море ракетоносій із «Калібрами»
РФ вивела у Чорне море ракетоносій із «Калібрами»
Зеленський відреагував на системний тиск на журналістів
Зеленський відреагував на системний тиск на журналістів
Болгарія досі не відправила Україні обіцяні БТР: стала відома причина
Болгарія досі не відправила Україні обіцяні БТР: стала відома причина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
7794
Окупанти припинили штурми на одному з гарячих напрямків: яка ситуація на фронті
6705
Арнольда Шварценеггера затримали у Німеччині під час митного огляду
6330
Як успішно організувати мобілізацію? Екссуддя Конституційного суду дав підказку владі
6269
Як зупинити стрімке скорочення населення України: відповідь демографа
5390
У передчутті Третьої світової
3591
Окупанти відновили наступ із використанням бронетехніки на двох напрямках: аналіз ISW

Новини

18 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти припинили штурми на одному з гарячих напрямків: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:17
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 17 січня
Вчора, 06:12
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – Генштаб
16 сiчня, 07:15
Хмарно, мокрий сніг: прогноз погоди на 16 січня
16 сiчня, 05:50

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua