Захищав Україну у складі батальйону поліції особливого призначення. Згадаймо Сергія Русінова

У 2022 році родина Сергія Русінова переїхала з Донеччини до Львова

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Русінова.

Життя захисника України, капітана поліції Сергія Русінова, обірвалося 15 лютого 2025 року. Про це повідомила Львівська міська рада.

Народився Сергій Русінов 2 квітня 1976 року у місті Макіївка Донецької області. Здобув освіту у Маріупольському училищі професійної підготовки працівників міліції.

У 2003 році продовжив службу на посадах в ГУ МВС України на Донецькій залізниці та присвятив управлінню вісім років свого життя.

Сергій Русінов у червні 2024 року вступив до батальйону поліції особливого призначення фото: Львівська міська рада

Капітан поліції. Після окупації Макіївки проходив службу у місті Дружківка Донецької області. Протягом 2016-2020 років був дільничним офіцером поліції сектору превенції, згодом Сергія було призначено на посаду дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Краматорського районного управління поліції.

У 2022 році родина Сергія Русінова переїхала до Львова. У червні 2024 року вступив до батальйону поліції особливого призначення (стрілецького) Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Життя захисника України обірвалося 15 лютого 2025 року.

Чин похорону відбувся 18 лютого у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховали захисника на Личаківському кладовищі.

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