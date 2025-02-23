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Захищав Україну у складі батальйону поліції особливого призначення. Згадаймо Сергія Русінова

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Захищав Україну у складі батальйону поліції особливого призначення. Згадаймо Сергія Русінова
Русінов здобув освіту у Маріупольському училищі професійної підготовки працівників міліції
колаж: glavcom.ua

У 2022 році родина Сергія Русінова переїхала з Донеччини до Львова

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Русінова.  

Життя захисника України, капітана поліції Сергія Русінова, обірвалося 15 лютого 2025 року. Про це повідомила Львівська міська рада. 

Народився Сергій Русінов 2 квітня 1976 року у місті Макіївка Донецької області. Здобув освіту у Маріупольському училищі професійної підготовки працівників міліції.

У 2003 році продовжив службу на посадах в ГУ МВС України на Донецькій залізниці та присвятив управлінню вісім років свого життя.

Сергій Русінов у червні 2024 року вступив до батальйону поліції особливого призначення
Сергій Русінов у червні 2024 року вступив до батальйону поліції особливого призначення
фото: Львівська міська рада

Капітан поліції. Після окупації Макіївки проходив службу у місті Дружківка Донецької області. Протягом 2016-2020 років був дільничним офіцером поліції сектору превенції, згодом Сергія було призначено на посаду дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Краматорського районного управління поліції.

У 2022 році родина Сергія Русінова переїхала до Львова. У червні 2024 року вступив до батальйону поліції особливого призначення (стрілецького) Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Життя захисника України обірвалося 15 лютого 2025 року. 

Чин похорону відбувся 18 лютого у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Поховали захисника на Личаківському кладовищі.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання Макіївка українці незалежність війна пам'ять

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