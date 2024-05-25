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Байден налаштований, щоб солдати США не воювали в Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Байден налаштований, щоб солдати США не воювали в Україні
Байден заявив, що США надалі підтримуватимуть Україну
фото: AP

Американські військові навчають ЗСУ і медиків та допомагають у переміщенні боєприпасів

Президент США Джо Байден заявив, що американські солдати не воюють в Україні, і він не змінюватиме це. Про це він сказав під час виступу на церемонії вручення дипломів випускникам військової академії США «Вест-Пойнт».

«Ще ніколи в історії ми не просили наших військових робити так багато різних речей у стількох різних місцях по всьому світу, і все це одночасно. Зараз американські солдати підтримують хоробрих українців у боротьбі за свободу. Наші солдати працюють цілодобово, щоб забезпечити переміщення боєприпасів та обладнання по суші, морю та повітрю», – сказав Байден.

За його словами, американці навчають українців користуватися сучасними системами озброєння, такими як Himars, Patriot і танки Abrams. Вони діляться з українськими медиками та хірургами уроками з тактичної допомоги пораненим в бою.

«Американські солдати не воюють в Україні. Я рішуче налаштований на те, щоб так і залишилося. Але ми стоїмо поруч з Україною, і ми будемо стояти поруч з ними», – наголосив американський лідер.

Нагадаємо, Сполучені Штати наразі не збираються направляти своїх інструкторів в Україну для тренування українських військових. Про це повідомив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України.

За його словами, до повномасштабного вторгнення Росії військові інструктори із США перебували в Україні. Однак «зараз це не так».

Як повідомлялося, колишній міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що не треба виключати можливість введення військ НАТО до України, але не варто це афішувати. 

Читайте також: НАТО розглядає відправку військ в Україну, але не для участі в боях – NYT
Теги: озброєння США Джозеф Байден

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