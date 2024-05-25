Байден налаштований, щоб солдати США не воювали в Україні

Американські військові навчають ЗСУ і медиків та допомагають у переміщенні боєприпасів

Президент США Джо Байден заявив, що американські солдати не воюють в Україні, і він не змінюватиме це. Про це він сказав під час виступу на церемонії вручення дипломів випускникам військової академії США «Вест-Пойнт».

«Ще ніколи в історії ми не просили наших військових робити так багато різних речей у стількох різних місцях по всьому світу, і все це одночасно. Зараз американські солдати підтримують хоробрих українців у боротьбі за свободу. Наші солдати працюють цілодобово, щоб забезпечити переміщення боєприпасів та обладнання по суші, морю та повітрю», – сказав Байден.

За його словами, американці навчають українців користуватися сучасними системами озброєння, такими як Himars, Patriot і танки Abrams. Вони діляться з українськими медиками та хірургами уроками з тактичної допомоги пораненим в бою.

«Американські солдати не воюють в Україні. Я рішуче налаштований на те, щоб так і залишилося. Але ми стоїмо поруч з Україною, і ми будемо стояти поруч з ними», – наголосив американський лідер.

Нагадаємо, Сполучені Штати наразі не збираються направляти своїх інструкторів в Україну для тренування українських військових. Про це повідомив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України.

За його словами, до повномасштабного вторгнення Росії військові інструктори із США перебували в Україні. Однак «зараз це не так».

Як повідомлялося, колишній міністр оборони США Роберт Гейтс заявив, що не треба виключати можливість введення військ НАТО до України, але не варто це афішувати.