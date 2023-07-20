У Чорногорії п’яні росіяни влаштували погром (відео)

Четверо громадян РФ у стані алкогольного сп'яніння виїхали на набережну, де ледь не збили мотоцикліста

У курортному селищі Чорногорії поблизу Будви п’яні росіяни влаштували погром. Про це пише Vijesti.

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Зазначається, що інцидент почався з того, що четверо громадян РФ у стані алкогольного сп'яніння виїхали на набережну, де ледь не збили мотоцикліста.

За свідченням очевидців, перекривши своїм авто набережну, вони спочатку знесли туристичне агентство, а потім напали на офіціанта сусіднього ресторану, поранивши йому голову.

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Згодом громадяни РФ застосували фізичну силу до власника закладу, після чого інші його співробітники намагалися перешкодити їм знести ще й ресторан.

Відео, яке потрапило в соцмережі, зняли, коли співробітники почали виганяти росіян і бити їх стільцями.

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На відео чутно як під час бійки один із громадян РФ каже: «я рускій». Але як можна зрозуміти далі – це йому не особливо допомогло у вирішенні ситуації.

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Нагадаємо, митна служба Німеччини почала заарештовувати автомобілі на російських номерах. Навіть особисті машини росіян на німецькій території тепер під забороною. Росіяни істерично заявляють про випадки конфіскації місцевими митниками автомобілів із російською реєстрацією на що посольство країни-агресора у Німеччині просто розводить руками.

До слова, один з українців вирішив поглузувати над росіянами. Він показував мешканцям країни-агресорки портрет українського політичного діяча та революціонера Степана Бандери й отримав неочікувані результати.