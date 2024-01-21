Окупанти обстріляли Донецьку область: є загиблий та поранений

Росіяни обстріляли Красногорівку Мар'їнської громади з Градів та гармат 152-го калібру

Сьогодні, 21 січня російські загарбники обстріляли Донецьку область. Унаслідок ворожої атаки є загиблий та поранений. Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в Telegram.

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Росіяни обстріляли Красногорівку Мар'їнської громади з Градів та гармат 152-го калібру. В результаті російського обстрілу 62-річний чоловік загинув, інший 70-річний – отримав поранення.

«Пораненого доставлено в лікарню – він отримує необхідну медичну допомогу», – наголосив Філашкін.

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Раніше тимчасово окупований Донецьк зазнав обстрілу. За даними російських загарбників, загинули щонайменше 13 людей.

За словами глави окупаційної адміністрації Донецька Олексія Кулемзіна, обстріл стався у Кіровському районі у мікрорайоні Текстильник, де розташований ринок. В атаці він традиційно звинуватив українських військових.

При цьому Пушилін стверджує, що внаслідок обстрілу території ринку загинули щонайменше 13 осіб, ще 10 – поранені.

Нагадаємо, триває 697-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 59 бойових зіткнень. Ворог завдав 4 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.