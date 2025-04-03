По всій Україні тривога тривала менше ніж пів години

Громадяни можуть залишати укриття

У Києві о 14:04 оголошено повітряну тривогу. О 14:25 оголошено відбій. Повітряна тривога у столиці тривала 21 хвилину.

КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, місяць тому Головне управління розвідки України поінформувало про отримання інформації щодо подальших російських планів збільшення як випуску ударних БпЛА, так і кількості позиційних майданчиків для їх запуску.

Орієнтир – запуск одночасно до 500 безпілотників.