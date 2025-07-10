У Києві та низці областей була оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку

Громадяни можуть виходити з укриття

Станом на 17:12 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через загрозу застосування балістичного озброєння. О 17:24 тривогу в столиці було скасовано.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у ніч на 10 липня росіяни атакували Україну 415-ма засобами повітряного нападу. Росія вдарила по Україні 397-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Також запустила вісім балістичних ракет Іскандер-М, шість крилатих ракет Х-101 та чотири зенітних керованих ракет С-300. Основний напрямок нічного удару – місто Київ.

До слова, майже 10 годин тривала масована нічна атака ворога на Київщину, під час якої окупанти застосували ударні дрони та ракети проти мирних населених пунктів.