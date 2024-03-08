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У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 20 хвилин

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 20 хвилин
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 21:55 у Києві та низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана із загрозою удару балістичними ракетами.

О 22:16 оголошено відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Карта повітряних тривог мала такий вигляд:

У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 20 хвилин фото 1

Нагадаємо, сьогодні, 8 березня, у Сумах було чутно вибух. Раніше у низці областей України була оголошена повітряна тривога. Як повідомляли Повітряні сили, тривога пов’язана з активністю ворожої тактичної авіації вздовж кордону.

Згодом Повітряні сили повідомили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Сумщині.

До слова, триває 744-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулося 74 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав сім ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: тривога

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