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У Києві та низці областей оголошено повторну повітряну тривогу

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Києві та низці областей оголошено повторну повітряну тривогу
фото: glavcom.ua

Прохання до громадян подбати про свою безпеку і прямувати в укриття  

У Києві та низці областей України вночі 27 серпня знову лунає повітряна тривога. Про це інформує «Главком».

Повітряні сили попереджають про загрозу ворожих безпілотників. Крім того, додалася й балістична загроза.  

Просимо громадян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги. 

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1646-й день повномасштабної війни

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Теги: укриття тривога населення

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