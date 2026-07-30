Влада Києва відреагувала на скандал через доступ до метро під час тривоги

За даними метрополітену, понад 56 тисяч людей перебували в укриттях на станціях метро під час нічної атаки

У метро заявили, що після оголошення тривоги всі підземні станції були відкриті та працювали в режимі укриття

Під час чергової повітряної тривоги та ракетної атаки на столицю в ніч проти 30 липня підземними станціями київського метро як укриттями скористалися понад 56 тисяч людей. У КМДА та КП «Київський метрополітен» спростували інформацію із соцмереж про те, що на окремі станції нібито не пускали містян, інформує «Главком».

За даними підприємства, після оголошення тривоги всі 46 підземних станцій були відкриті та працювали в режимі укриття, а для зручності пасажирів відкрили всі вестибюлі.

У метрополітені пояснили, що поширювані в мережі скарги могли виникнути через те, що чергові працівники просили людей залишити службові приміщення та проходи, які з міркувань безпеки не призначені для перебування цивільних, і перейти безпосередньо на платформи.

Також у КМДА зауважили, що значний наплив людей стався ще близько 22:00, коли метрополітен продовжував працювати у звичайному режимі пасажирських перевезень.

У зв'язку з цим у метрополітені звернулися до киян із кількома важливими проханнями та нагадуваннями:

Не брати громіздкі речі : містян закликають утримуватися від використання на станціях наметів та матраців, адже вони займають простір, необхідний іншим людям.

: містян закликають утримуватися від використання на станціях наметів та матраців, адже вони займають простір, необхідний іншим людям. Не займати ескалатори : заборонено розміщуватися або залишати речі на ескалаторах, оскільки в разі екстреної ситуації їх мають оперативно запустити для евакуації.

: заборонено розміщуватися або залишати речі на ескалаторах, оскільки в разі екстреної ситуації їх мають оперативно запустити для евакуації. Обирати менш завантажені станції : за можливості рекомендують прямувати до центральних станцій, де зазвичай більше вільного місця.

: за можливості рекомендують прямувати до центральних станцій, де зазвичай більше вільного місця. Приходити завчасно: якщо є потреба скористатися підземкою як укриттям до зупинки руху, варто приходити до завершення її роботи за графіком.

У підприємстві нагадали, що метро є спорудою подвійного призначення і не проєктувалося виключно як укриття, тому дотримання порядку та взаємоповага є критично важливими для безпеки всіх присутніх.

Нагадаємо, у ніч проти 30 липня під час чергової повітряної тривоги та обстрілу столиці підземка виявилася не готовою до великої кількості людей. На багатьох станціях кияни не змогли потрапити в укриття через брак місця, а на входах і в переходах утворилися тиснява та черги. Деякі медіа та соціальні мережі повідомляли про те, що на окремі станції нібито не пускали людей.

Як повідомлялося, у ніч на 30 липня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням балістичних і крилатих ракет, а також ударних безпілотників. Окупанти вдарили балістичною ракетою «Іскандер-М» по приватному будинку в передмісті Кривого Рогу, де загинули шестеро людей, серед яких двоє дітей.

Також під час атаки ракети влучили у Львові в житлову забудову на вулицях Патона та Виговського. Унаслідок обстрілу виникли пожежі, пошкоджено багатоповерхівки, є загиблі та постраждалі.

Унаслідок удару по Києву загинула одна людина, ще двоє зазнали поранень. пожежі виникли у двох районах столиці. В Оболонському районі загорілися торговельні павільйони на території ринку біля метро «Почайна». Унаслідок пожежі постраждала одна людина. У Святошинському районі виникла пожежа на території гаражного кооперативу. Під час її ліквідації рятувальники виявили тіло загиблого. Також постраждав чоловік, якого госпіталізували.