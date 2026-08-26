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Правоохоронці запобігли теракту проти очільника оборонного підприємства на Київщині

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Правоохоронці запобігли теракту проти очільника оборонного підприємства на Київщині
Підготовкою теракту займався 63-річний пенсіонер
фото: Служба безпеки України

Одразу після закладання вибухівки виконавець автобусним рейсом виїхав до Польщі, щоб звідти втекти до Росії

Служба безпеки України та Національна поліція зірвали теракт російських спецслужб у Київській області. Організатори планували вбити керівника одного з підприємств українського оборонно-промислового комплексу. Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує «Главком».

За наявними даними, організацією замаху займалася ФСБ РФ. Ворог збирався ліквідувати посадовця за допомогою вибухівки, закріпленої під водійським сидінням його автомобіля.

Контррозвідка Служби безпеки та Нацполіція завчасно виявили, вилучили та знешкодили бомбу, яка містила 1 кг гексогену, що еквівалентно 2 кг тротилу.

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Бомба містила 1 кг гексогену, що еквівалентно 2 кг тротилу
фото: Служба безпеки України

Встановлено, що підготовкою теракту займався 63-річний пенсіонер, який переселився до столичного регіону з Луганської області. У лютому цього року ФСБ завербувала його через сина, який виїхав з тимчасово окупованої території та проживає у Росії

Отримавши інструкції від російських кураторів, фігурант придбав в одному з місцевих магазинів два мобільні телефони та павербанк. За місяць до вчинення злочину він забрав із завчасно закладеного для цього схрону решту компонентів до саморобної бомби. За декілька днів зловмисник зібрав усі компоненти та прикріпив до автомобіля готовий СВП.

Також завербований росіянами чоловік розмістив замаскований навпроти автомобіля телефон з під’єднаним павербанком, що забезпечував кураторам з РФ онлайн-трансляцію для активації підриву.

Одразу після закладання вибухівки виконавець автобусним рейсом виїхав до Польщі, щоб звідти втекти до Росії.

За даними СБУ зловмисника затримали на території Республіки Польща під час спроби виїзду на територію Росії транзитом через Білорусь.

Наразі у межах досудового розслідування слідчі СБУ та співробітники прокуратури ініціювали запит до правоохоронних органів Республіки Польща про екстрадицію затриманого до України. Йому заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт).

Комплексні заходи проводили оперативники та слідчі Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області спільно з Департаментом контррозвідки СБУ та співробітниками Головного управління Національної поліції у Київській області під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

Нагадаємо, контррозвідники Служби безпеки запобігли серії терактів на Одещині. За результатами комплексних заходів в Ізмаїлі затримано російську агентку, яка на замовлення ворога готувала підриви авто Сил оборони поблизу адмінбудівель українських військових та правоохоронців. Фігуранткою є 27-річна мешканка Житомирщини, яка потрапила у поле зору російських спецслужбістів через Телеграм-канали з пошуку «легких заробітків».

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Теги: теракт Київщина ФСБ СБУ Укроборонпром

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