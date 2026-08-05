Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині 6 серпня оголошено днем жалоби

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині 6 серпня оголошено днем жалоби
В області обмежать проведення розважальних заходів
фото: Київська обласна військова адміністрація

6 серпня на Київщині зупинять розваги та приспустять державні прапори

У четвер, 6 серпня, в Київській області оголошено День жалоби за жертвами масованої російської атаки. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, інформує «Главком».

На знак скорботи на всій території регіону будуть приспущені державні прапори України на будівлях органів влади, підприємств та установ. Також у області обмежать проведення розважальних заходів.

«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Світла пам’ять усім, чиї життя обірвала ця трагедія. Цей удар вкотре довів: Росія свідомо веде війну проти мирного населення, обираючи терор замість миру», – наголосив очільник КОВА. 

Нагадаємо, внаслідок чергової ворожої атаки на Київську область у ніч проти 5 серпня 2026 року загинули 17 людей, ще 44 особи отримали поранення. За словами президента Володимира Зеленського, основна ціль атаки – складські приміщення цивільних підприємств, також були удари по інфраструктурі, залізничній станції. Об’єкти, не дотичні до війни: пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика.

У столиці, за останніми даними міського голови Віталія Кличка, постраждали 24 людини, із яких 15 госпіталізували, четверо перебувають у тяжкому стані. За даними медиків, одна людина загинула.

У Київській області також загинула одна людина, ще 22 дістали поранення. Загалом унаслідок нічної атаки на Київ та область загинули двоє людей, а кількість постраждалих сягнула 46 осіб. Державна служба України з надзвичайних ситуацій оприлюднила кадри наслідків нічної російської атаки на Київську область. Унаслідок ударів виникли масштабні пожежі на території підприємств, логістичних комплексів і складських приміщень.

Читайте також:

Теги: трагедія росія Київ населення Тимур Ткаченко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп та Путін бачилися останній раз в Анкориджі, Аляска, 15 серпня 2025 року
Москва переграла сама себе. Чому ставка Путіна не спрацювала?
24 липня, 10:37
Унаслідок атаки на Київ постраждали люди
Обстріл Києва: кількість постраждалих зросла, серед них – діти (оновлено)
11 липня, 14:17
У низці регіонів Росії на заправках шикуються черги через нестачу бензину і дизелю
Черги на заправках: Росія офіційно визнала дефіцит бензину через НПЗ
11 липня, 07:54
Серед гостей: Урсула фон дер Ляєн та Нікушор Дан
До Києва на День Державності приїхали європейські лідери (відео)
15 липня, 08:57
Фідан опинився у Києві під час балістичного обстрілу Росії
Турецький міністр застав нічну балістичну атаку на Київ
16 липня, 12:28
Рейтинг схвалення самого президента Путіна також знижується
Довіра росіян до влади впала вдвічі за півроку – The Economist
24 липня, 05:55
Путін восени може мобілізувати до 500 тис. росіян
Зеленський назвав, скільки людей Путін планує мобілізувати восени
27 липня, 09:43
Ліквідація наслідків ракетної атаки на Київ, 19 липня 2026 р.
Київ пережив одну з наймасованіших атак. Зеленський звернувся до союзників
19 липня, 09:47
Вирва, що утворилася на місці одного з влучань російської ракети 5 серпня 2026 року
Удар по цивільних об’єктах Києва: прокуратура розслідує черговий злочин РФ
Сьогодні, 10:29

Новини

У Києві спецтрамваї рятують колії від деформації під час спеки (фото)
У Києві спецтрамваї рятують колії від деформації під час спеки (фото)
Росіяни знищили центральний склад моторних олив Liqui Moly в Україні
Росіяни знищили центральний склад моторних олив Liqui Moly в Україні
Російська атака знищила головний склад мережі магазинів одягу та взуття Intertop
Російська атака знищила головний склад мережі магазинів одягу та взуття Intertop
На Київщині 6 серпня оголошено днем жалоби
На Київщині 6 серпня оголошено днем жалоби
Вибіг босоніж і без документів: водій з Молдови втратив фуру під час обстрілу Київщини
Вибіг босоніж і без документів: водій з Молдови втратив фуру під час обстрілу Київщини
На Київщині через спеку обмежено рух вантажівок на трасах
На Київщині через спеку обмежено рух вантажівок на трасах

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
61K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
41K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua