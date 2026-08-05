На Київщині 6 серпня оголошено днем жалоби

6 серпня на Київщині зупинять розваги та приспустять державні прапори

У четвер, 6 серпня, в Київській області оголошено День жалоби за жертвами масованої російської атаки. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, інформує «Главком».

На знак скорботи на всій території регіону будуть приспущені державні прапори України на будівлях органів влади, підприємств та установ. Також у області обмежать проведення розважальних заходів.

«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Світла пам’ять усім, чиї життя обірвала ця трагедія. Цей удар вкотре довів: Росія свідомо веде війну проти мирного населення, обираючи терор замість миру», – наголосив очільник КОВА.

Нагадаємо, внаслідок чергової ворожої атаки на Київську область у ніч проти 5 серпня 2026 року загинули 17 людей, ще 44 особи отримали поранення. За словами президента Володимира Зеленського, основна ціль атаки – складські приміщення цивільних підприємств, також були удари по інфраструктурі, залізничній станції. Об’єкти, не дотичні до війни: пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика.

У столиці, за останніми даними міського голови Віталія Кличка, постраждали 24 людини, із яких 15 госпіталізували, четверо перебувають у тяжкому стані. За даними медиків, одна людина загинула.

У Київській області також загинула одна людина, ще 22 дістали поранення. Загалом унаслідок нічної атаки на Київ та область загинули двоє людей, а кількість постраждалих сягнула 46 осіб. Державна служба України з надзвичайних ситуацій оприлюднила кадри наслідків нічної російської атаки на Київську область. Унаслідок ударів виникли масштабні пожежі на території підприємств, логістичних комплексів і складських приміщень.