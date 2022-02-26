У Києві за вчора знешкоджено приблизно 60 диверсантів
У столиці під ногами поплічників окупантів горіла земля
фото: Reuters /Gleb Garanich
Затримані були також «десятки любителів поставити мітку»
У Києві учора були вбиті близько 60 диверсантів. Про це радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів повідомив у Facebook.
За його даними, затримані були також «десятки любителів поставити мітку».
Нагадаємо, 25 лютого стало відомо, що у Київ просочились російські диверсанти – президент.
Раніше на Київщині впіймали російського диверсанта, який вдавав українця (відео).
Також у Дніпрі попався диверсант: наносив позначки біля будівлі ОДА і прокуратури.
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