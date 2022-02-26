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    Події в Україні

    У Києві за вчора знешкоджено приблизно 60 диверсантів

    У столиці під ногами поплічників окупантів горіла земля - У Києві за вчора знешкоджено приблизно 60 диверсантів
    У столиці під ногами поплічників окупантів горіла земля
    фото: Reuters /Gleb Garanich

    Затримані були також «десятки любителів поставити мітку»

    У Києві учора були вбиті близько 60 диверсантів. Про це радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів повідомив у Facebook.

    За його даними, затримані були також «десятки любителів поставити мітку».

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    Нагадаємо, 25 лютого стало відомо, що у Київ просочились російські диверсанти – президент.

    Раніше на Київщині впіймали російського диверсанта, який вдавав українця (відео).

    Також у Дніпрі попався диверсант: наносив позначки біля будівлі ОДА і прокуратури.

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    Теги: Росія Київ напад
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    У Києві за вчора знешкоджено приблизно 60 диверсантів