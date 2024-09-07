У Київській області працює ППО

У Київській області лунають вибухи

Пізно ввечері 6 вересня Київська область знову опинилася під загрозою ворожої атаки. Сили протиповітряної оборони області активно працюють по виявленим у повітряному просторі ударним безпілотникам. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

«У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях», – йдеться у повідомленні.

Людям радять перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.

Повітряна тривога в Київській області була оголошена 6 вересня о 23:16.