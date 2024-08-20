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Вибухи у Києві та пожежа на мосту в Курську: головне за ніч

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Вибухи у Києві та пожежа на мосту в Курську: головне за ніч
Вранці столицю атакували крилатими ракетами
фото з відкритих джерел

В ніч проти 20 серпня вибухи лунали в столиці та в Хмельницьку

Російські війська уранці 20 серпня запустили по Києву крилаті ракети типу «Іскандер-К». На понтонному мосту через Сейм у Курській області спалахнула пожежа. У Хмельницькій області пролунали вибухи. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 20 серпня, щоб ви були в курсі подій.

Вранці столицю атакували крилатими ракетами

Окупанти знову атакували столицю, цього разу, ймовірно, крилатими ракетами типу «Іскандер-К» з північного напрямку. Про це інформує КМДА.

Завдяки блискавичній реакції сил протиповітряної оборони всі ворожі цілі були знищені ще на підступах до міста. Попередньо, руйнувань та постраждалих немає, але дані уточнюються.

На понтонному мосту через Сейм у Курській області спалахнула пожежа

OSINT-аналітик Олівер Александр, посилаючись на супутникові знімки, повідомив про пожежу на одній з понтонних переправ через річку Сейм у Курській області. Ці переправи були зведені російськими військами після того, як українські сили завдали ударів по мостах у цьому районі. За інформацією аналітика, пожежа спалахнула на переправі, розташованій на схід від села Зване.

ЦАХАЛ завдав удару по сховищах зброї Хезболли в Лівані

Ізраїльські військові сили (ЦАХАЛ) здійснили атаку на об'єкти Хезболли в Лівані, спрямовану на знищення сховищ зброї, що належать цій терористичній організації. Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ. Згідно з джерелами, удар був нанесений по кількох ключових складах у південній частині Лівану, де зберігалася зброя та боєприпаси Хезболли. 

У Хмельницькій області пролунали вибухи

У Хмельницькій області о 2:02 пролунали вибухи. За повідомленнями Суспільного та Повітряних сил ЗСУ, до регіону летіли ворожі безпілотники.

Близько півночі Повітряні сили попереджали про ворожі БпЛА на межі Вінницької та Хмельницької областей. Згодом, близько 2 години ночі, у Хмельницькій області були чутні вибухи.

Лавров заявляє про неможливість мирних переговорів

Путін не хоче переговорів через ситуацію в Курській області. Російський диктатор Володимир Путін виключає можливість мирних переговорів з Україною, посилаючись на те, що війна, розпочата ним проти України, нещодавно поширилася на територію Росії. Про це йдеться в заяві помічника Путіна Юрія Ушакова, яку цитує AFP, а також на російські ЗМІ.

Теги: Київ путін Хмельницький тривога

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