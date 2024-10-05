У Костянтинівці запроваджують 20-годинну комендантську годину

У місті досі залишається 18 тис. осіб.

З 7 жовтня у Костянтинівці Донецької області запроваджується посилена комендантська година, яка триватиме 20 годин на добу – з 15:00 до 11:00. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

За словами начальника Костянтинівської міської військової адміністрації Сергія Горбунова, таке рішення пов'язане з високим ризиком обстрілів з боку російських окупантів. Місто знаходиться всього за 10 км від лінії фронту.

«По всій території Костянтинівської громади діє подовжена комендантська година (обмеження на пересування) та спеціальний режим світломаскування – з 17:00 до 09:00. З 7 жовтня 2024 року буде посилено комендантську годину в усіх населених пунктах Костянтинівської громади, яка діятиме з 15:00 до 11:00», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що населені пункти Костянтинівської громади щодня знаходяться у зоні високого ризику обстрілів зі сторони російських окупантів.

Влада наголошує на необхідності евакуації і продовжує обов'язкове вивезення сімей з дітьми. Наразі у Костянтинівці залишаються 18 тис. мешканців, серед яких 440 дітей.