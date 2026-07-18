У Криму безпілотники підпалили дві підстанції та аеродром «Гвардійське»

Це вже не перший удар по кримській енергетиці за останній місяць

«Кримський вітер»: під ударом опинилися вузлові підстанції «НС-3» і «Ленино» та ангари з можливими «шахедами»

У ніч на 18 липня в тимчасово окупованому Криму спалахнули відразу два об'єкти енергетики на Керченському півострові та військовий аеродром «Гвардійське» під Сімферополем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингову групу «Кримський вітер», яка проаналізувала супутникові знімки.

За даними моніторингів, вогонь охопив підстанцію ПС 220/35/10 кВ «НС-3» – вузловий об'єкт енергосистеми, на якому працюють два силові трансформатори потужністю 25 і 20 МВА. Підстанція з'єднана чотирма лініями електропередачі напругою 220 кВ, зокрема тими, що живлять Феодосію та Казантип. Другим об'єктом удару стала підстанція ПС 110/35/10 кВ «Ленино» – також велика вузлова станція, від якої залежить електропостачання значної частини сходу півострова.

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карта: моніторинговий канал «Кримський вітер»

Це вже не перший удар по кримській енергетиці за останній місяць: раніше безпілотники атакували підстанції «Бахчисарай» і «Зимине», через що без електропостачання тимчасово залишалися цілі райони заходу півострова.

Паралельно займання зафіксували на військовому аеродромі «Гвардійське», де росіяни тримають авіаційну техніку.

карта: моніторинговий канал «Кримський вітер»

Осередки пожежі виникли одразу у двох місцях – на майданчику стоянки літаків і біля ангарів, у яких, за версією аналітиків, могли зберігатися «шахеди». Перші вибухи в районі аеродрому пролунали опівночі, а підписники моніторингового каналу повідомляли про понад 20 прильотів. Мобільні вогневі групи росіян намагалися збивати цілі, однак безуспішно – над аеродромом спостерігали заграву, а згодом чули коротку детонацію.

«Гвардійське» – один із ключових військових аеродромів РФ у тимчасово окупованому Криму, де базуються літаки оперативно-тактичної та морської авіації. Раніше, 5 липня, Сили оборони України вже офіційно уразили цей об'єкт, про що повідомляв Генеральний штаб ЗСУ. Офіційної реакції окупаційної адміністрації Криму щодо масштабів нинішніх пошкоджень наразі немає.

Нагадаємо, минулої ночі, 17 липня, дрони влаштували масштабну атаку на Керч, де загорілися залізнична станція, нафтобаза та підстанція «Керченська» – тоді ж постраждали й об'єкти поблизу Коктебеля.