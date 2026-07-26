У Криму, Мелітополі та Донецьку після ударів спалахнули бази окупантів

Партизани та місцеві жителі фіксують гучні прильоти, роботу росППО та пожежі на позиціях загарбників від Чорного моря до Донбасу

У ніч проти 26 липня на тимчасово окупованих територіях України повідомляли про вибухи та стрілянину. Гучні звуки чули в окупованих Донецьку, Мелітополі та Криму. Про це пише «Главком» з посиланням на партизанський рух «АТЕШ» і моніторинговий Telegram-канал «Крымский ветер».

За даними «АТЕШ», у Калінінському районі Донецька було чутно гучні звуки, а в Пролетарському районі пролунали сильні вибухи. Крім того, повідомлялося про стрілянину в тимчасово окупованому Мелітополі. Причини цих подій офіційно не називалися.

У Криму, за повідомленнями місцевих жителів, вибухи пролунали в селищі Чорноморське на заході півострова. Очевидці також повідомляли про звуки стрілянини.

Найбільше повідомлень надходило з Феодосії. За інформацією «Крымского ветра», над містом зафіксували безпілотники, після чого пролунала серія потужних вибухів. Російські окупаційні сили застосовували мобільні вогневі групи для відбиття атаки.

Моніторинговий канал із посиланням на своїх підписників повідомив, що ймовірно було уражено позиції російських радіолокаційних станцій на горі Тепе-Оба поблизу Феодосії. Також жителі міста повідомляли про зникнення електропостачання та можливе влучання по електропідстанції. Водночас незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Станом на час публікації ні українська влада, ні російська окупаційна адміністрація офіційно не підтверджували інформацію про наслідки нічних вибухів. Дані щодо можливих уражених об'єктів і масштабів пошкоджень уточнюються.

Нагадаємо, підрозділ Повітряних сил ЗСУ показав новий спосіб запуску ударних дронів за допомогою великих повітряних аеростатів, які дають змогу доставляти безпілотники в тил російських військ. За даними «Крим.Реалії», така технологія ускладнює виявлення цілей радарами та допомагає економити пальне. Російські військові блогери ще навесні повідомляли про появу подібних аеростатів із дронами над окупованим Кримом.