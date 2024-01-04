У Кривому Розі пролунали вибухи

Наразі інформації про постраждалих немає

Сьогодні в обід, 4 січня, у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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Наразі інформації про постраждалих немає. «По вибухах, що чули. Без конкретики, але все нормально», – написав він.

Триває 680-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак було на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

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Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу противника, три засоби протиповітряної оборони, три артилерійських засоби, станцію радіоелектронної боротьби та два пункти управління противника.