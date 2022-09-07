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У Куп'янську знищена база рашистів (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Куп'янську знищена база рашистів (фото)
Загарбники влаштувалися в телецентрі 
фото: Оперативний ЗСУ

На окупованих територіях у ворогів горить земля під ногами 

У тимчасово окупованому місті Куп'янськ, що розташований на території Харківської області, знищений телецентр, де влаштували собі базу загарбники. Про це повідомляє Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

Також оприлюднені знімки-підтвердження руйнувань будівлі телецентру.

У Куп'янську знищена база рашистів (фото) фото 1

Деталей події наразі не розголошують. 

Нагадаємо, стало відомо, що міська рада Куп'янська вперше за півроку війни опублікувала повідомлення. 

«Шановні куп'янчани! Будь ласка, не нехтуйте своєю безпекою та безпекою своїх близьких! Готуйте сховища та стратегічний запас їжі. Тримайте зарядженими павербанки. ЗСУ вже близько. Куп'янськ – завжди був і лишається українським містом. Слідкуйте за повідомленнями з офіційних джерел», – йдеться у повідомленні.

Тим часом у чатах окупантів – паніка через наступ ЗСУ на Харківщині. Зокрема, рашисти пишуть, що в районах Балаклії та окупованого Куп'янська їм ведеться непросто через натиск українських захисників.

Нагадаємо, українські воїни продовжують відбивати окуповані території. І роблять це успішно, адже загарбники тікають зі своїх позицій, лишаючі цінні речі. Зокрема, бійці показали трофеї, що лишились від окупантів під Балаклією (фото, відео).

Як відомо, Збройні сили України звільнили ще кілька населених пунктів на південному напрямку. Раніше стало відомо, що українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. 

Як повідомлялося, користувачі соцмереж оприлюднили фото, на якому військовослужбовець Збройних сил України тримає синьо-жовтий прапор біля стели при в’їзді до міста Балаклія на Харківщині. Водночас офіційної інформації про звільнення міста від російських загарбників наразі немає.

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Теги: Харківщина війна окупанти

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