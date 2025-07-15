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БФ «Українська сила» відзвітував про підсумки роботи у першому півріччі 2025-го

Волонтерська ініціатива
Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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БФ «Українська сила» відзвітував про підсумки роботи у першому півріччі 2025-го
У БФ «Українська сила» відзвітували про підсумки роботи
фото: ukrainskasyla.com.ua

Ярослав Майборода: БФ «Українська сила» продовжуватиме підтримку Сил оборони незалежно від того, скільки триватиме війна

Благодійний фонд «Українська сила» продовжує зосереджувати свою діяльність на системній підтримці Сил оборони України. У травні – червні 2025 року організації вдалося законтрактувати 7 повнопривідних транспортних засобів підвищеної прохідності та 20 БпЛА Mavic 3T. 

«Два з цих транспортних засобів вже передані підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України, ще чотири автомобілі пройшли технічне обслуговування, підготовку та готові до передачі військовим підрозділам. Розпочато передачу військовим частинам БпЛА Mavic у варіанті з тепловізійною камерою, які є дуже затребуваними для виконання завдань в темний час доби та в умовах поганої видимості», – розповіли у пресслужбі благодійного фонду

Там зазначили, що у березні підрозділи ГУР МО вже отримали від «Української сили» три повнопривідні автомобілі.  

Крім того, у лютому завдяки зусиллям команди та фінансовим внескам засновників фонд забезпечив всім необхідним батальйон безпілотних систем «Оріон», зокрема було передано автівку, 2 детектори дронів та РЕБ для прикриття автомобіля та екіпажу. 

Зазначимо, що у першому півріччі 2025 року Благодійний фонд «Українська сила» продовжував системно забезпечувати необхідним транспортом та технічними засобами Kraken ГУР МО, підрозділ «Шаман» Головного управління розвідки Міністерства оборони України, 103 бригаду Сил територіальної оборони Збройних Сил України, 125 бригаду Сил територіальної оборони Збройних Сил України, 2 Галицьку бригади НГУ, 23 окрему механізовану бригаду, 24 окрему механізовану бригаду імені Короля Данила, 74 та 130 окремі розвідувальні батальйони, 8 полк Сил спеціальних операцій, підрозділи Служби безпеки України. 

БФ «Українська сила» відзвітував про підсумки роботи у першому півріччі 2025-го фото 1
фото: ukrainskasyla.com.ua

Також важливими напрямами роботи Фонду залишалися сприяння формуванню ветеранської політики, підтримка реінтеграції ветеранів у цивільне життя, індивідуальна допомога ветеранам у відновлені мобільності життя, а також підтримка юних спортсменів. Зокрема, 17-річний Іван Заліско, розвитком якого БФ «Українська сила» опікується вже кілька років, став срібним призером чемпіонату Європи з вільної боротьби. 

«Перемога можлива лише за умови, якщо кожен українець – на фронті чи в тилу – братиме участь у відбитті російської агресії. Це – наша спільна боротьба, і тільки об’єднавшись, ми зможемо перемогти. Саме з таких міркувань Благодійний фонд «Українська сила» підтримує та продовжуватиме підтримувати Сили оборони – незалежно від того, скільки триватиме війна і якою буде економічна ситуація у державі», – заявив Ярослав Майборода, співзасновник та голова БФ «Українська сила».

Зауважимо, що «Українська сила» – це благодійний фонд, створений Степаном Ярмусом, Ярославом Майбородою та Василем Костюком у 2023 році для підтримки захисників нашої країни. Директор БФ «Українська сила» – Іван Діткун. Основними партнерами Фонду є компанії «ЯроСад» та «Solяra».

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Теги: війна волонтер

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