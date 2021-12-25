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    У Львові комунальник стояв на кришці люка, щоб фонтан з-під землі не затопив будинки (відео)

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    У Львові з-під землі раптово забив фонтан - У Львові комунальник стояв на кришці люка, щоб фонтан з-під землі не затопив будинки (відео)
    У Львові з-під землі раптово забив фонтан
    фото: скріншот з відео

    Аварія сталася під час планового щорічного обстеження міських гідрантів

    У Львові з-під землі раптово забив фонтан. Щоб вода не затопила будинки, комунальник годину стояв на кришці люка. Про це повідомляє «ТСН».

    У центрі міста зірвало пожежний гідрант. Струмінь під сильним тиском досягав триповерхового будинку і був заввишки майже 7 м.

    Інцидент стався під час планового щорічного обстеження міських гідрантів.

    Комунальники оригінально вийшли з ситуації. Щоб не заливало будинки та автомобілі накрили гідрант кришкою. При цьому зверху на кришку став один з працівників, щоб струмінь води її не зніс.

    Комунальник майже годину чекав аварійну службу «Львівводоканалу», стоячи на кришці.

    До слова, на заводі «АрселорМіттал Кривий Ріг» у результаті руйнування дамби відбувся витік технічної води об'ємом приблизно 80 тисяч кубічних метрів. Забруднена вода потрапила на сільськогосподарькі землі.

    Нагадаємо, нещодавно на території Криворізького гірничо-металургійного комбінату ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на Дніпропетровщині стався нещасний випадок зі смертельним наслідком із прохідником ПП «Світекс».

    Зазначимо, у листопаді СБУ провела обшуки в помешканні топ-менеджера «АрселорМіттал Кривий Ріг».

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    Теги: фонтан аварія
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    У Львові комунальник стояв на кришці люка, щоб фонтан з-під землі не затопив будинки (відео)