У Львові комунальник стояв на кришці люка, щоб фонтан з-під землі не затопив будинки (відео)

Аварія сталася під час планового щорічного обстеження міських гідрантів

У Львові з-під землі раптово забив фонтан. Щоб вода не затопила будинки, комунальник годину стояв на кришці люка. Про це повідомляє «ТСН».

У центрі міста зірвало пожежний гідрант. Струмінь під сильним тиском досягав триповерхового будинку і був заввишки майже 7 м.

Інцидент стався під час планового щорічного обстеження міських гідрантів.

Комунальники оригінально вийшли з ситуації. Щоб не заливало будинки та автомобілі накрили гідрант кришкою. При цьому зверху на кришку став один з працівників, щоб струмінь води її не зніс.

Комунальник майже годину чекав аварійну службу «Львівводоканалу», стоячи на кришці.

До слова, на заводі «АрселорМіттал Кривий Ріг» у результаті руйнування дамби відбувся витік технічної води об'ємом приблизно 80 тисяч кубічних метрів. Забруднена вода потрапила на сільськогосподарькі землі.

Нагадаємо, нещодавно на території Криворізького гірничо-металургійного комбінату ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на Дніпропетровщині стався нещасний випадок зі смертельним наслідком із прохідником ПП «Світекс».

Зазначимо, у листопаді СБУ провела обшуки в помешканні топ-менеджера «АрселорМіттал Кривий Ріг».

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