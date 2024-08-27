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У Львові відкрито меморіальну таблицю на честь Ірини Фаріон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Львові відкрито меморіальну таблицю на честь Ірини Фаріон
Таблиця встановлена на фасаді будинку, де проживала Фаріон
скріншот з відео

Відкрили меморіальну таблицю родина Ірини Фаріон та її побратими

У Львові сьогодні, 27 серпня, відбулося офіційне відкриття меморіальної таблиці, присвяченій Ірині Фаріон. Трансляцію з місця події вів телеканал NTA.

Зокрема, таблиця встановлена на фасаді будинку, де вона проживала та поблизу місця її вбивства, а саме на вулиці Масарика, 3.

Відкрили меморіальну таблицю родина Ірини Фаріон та її побратими. Зокрема, її онуки Дмитро та Ева зняли стяг УПА з таблиці. Після відкриття пам'ятної дошки, священнослужитель освятив її.

«Ми невідступні у своєму прагненні мати сильну Національну Державу. Без нашої Мови це так само неможливо, як без очей бачити», викарбувано на таблиці.

Онуки Дмитро та Ева зняли стяг УПА з таблиці присвяченій Фаріон
Онуки Дмитро та Ева зняли стяг УПА з таблиці присвяченій Фаріон
скріншот з відео

Як повідомлялося, о 10:00 годині відбулася панахида за Іриною Фаріон у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла за адресою вулиця Театральна, 11.

Нагадаємо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.  

Згодом підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон не визнав своєї провини після того, як суд обрав йому запобіжний захід. Також пістолет «Форт 12-Р», який виринув у кримінальному провадженні за фактом вбивства екснардепа і мовознавиці Ірини Фаріон, було відшукано у квартирі колишньої менеджерки «Дніпромлин». Про це стало відомо «Главкому» з матеріалів судового реєстру.

До слова, в Україні триває збір підписів під петицією до Кабінету Міністрів з пропозицією присвоїти докторці філологічних наук, професорці, народній депутатці Ірині Фаріон звання «Герой України» (посмертно). Станом на зараз петиція вже набрала 21,2 тис. із 25 тис. необхідних для її розгляду.

Як повідомлялося, 27 серпня у Львові відкриють меморіальну таблицю, присвячену Ірині Фаріон, на місці її вбивства.

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Теги: Ірина Фаріон Львів

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