Укрзалізниця повідомила про затримку рейсів і зміну маршрутів потягів

Перелік рейсів може поповнюватись, зауважив перевізник, порадивши слідкувати за оновленнями й оголошеннями начальників поїздів та дикторів на вокзалах

Наразі 11 поїздів Укрзалізниці затримуються

З технічних причин Укрзалізниця щонайменше до ранку 9 вересня змінює маршрути поїздів, що мали рухатися дільницею Фастів-2 – Біла Церква – Миронівка. Про це ця повідомляє Укрзалізниця.

Новий тимчасовий маршрут пролягатиме через станції Фастів-1 – Київ-Пасажирський – Трипілля – Миронівка.

Це призведе до затримки до двох годин для низки рейсів, зокрема:

№181/182 Івано-Франківськ – Дніпро;

№6/216 Ясіня/Чернівці – Запоріжжя;

№110 Львів – Херсон;

№32 Перемишль – Запоріжжя;

№88 Ковель – Запоріжжя;

№40 Солотвине – Запоріжжя;

№4 Ужгород – Запоріжжя;

№3 Запоріжжя – Ужгород;

№75/76 Кривий Ріг – Київ;

№85/86 Запоріжжя – Львів;

№31/32 Запоріжжя – Перемишль.

Пасажирам з Білої Церкви, яку поїзди тимчасово оминають, буде повернена повна вартість квитків та нараховані бонусні бали. Укрзалізниця приносить вибачення за незручності та запевняє, що бригади залізничників працюють над усуненням проблеми.

Нагадаємо, карта бойових дій в Україні станом на 9 вересня 2024 року.